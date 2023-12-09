Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), 3 con giáp may mắn hơn người, nhận hết lộc trời, giàu sang phú quý bậc nhất khó ai sánh kịp

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), tài vận hanh thông, sự nghiệp phát triển, tiền tài đủ đầy.
- Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023) 3 con giáp vận may thăng hoa, phất lên giàu to, tiền bạc rủng rỉnh
- Tử vi tuần mới (20/11 đến 26/11/2023), 3 con giáp Thần Tài không thương, bỏ tên khỏi danh sách nhận lộc, nên làm gì cũng thất bại, hao tài tốn của
Con giáp tuổi Dần
Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), sự tự do dường như đến đầy bất ngờ với tuổi Dần trong ngày cát thần ghé thăm. Đây chính là lúc để con giáp này khám phá, trải nghiệm những chân trời trong đời sống của mình. Đừng để đôi chân bản mệnh trở nên bị bó buộc vì bất cứ lý do nào.
Cục diện Tam Hợp trong 2 ngày cuối tuần mang tới những thay đổi thực sự cho tuổi Dần trong một mối quan hệ gần gũi, thân thiết nào đó. Có thể là chuyện tình cảm đôi lứa chuyển biến rất tích cực. Hãy sẵn sàng để đón nhận chúng cho tương lai tốt đẹp hơn.
Con giáp tuổi Thìn
Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc. Vận trình tài lộc vững chắc. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền nên tài chính không cần lo lắng. Tài lộc của bạn đã được cải thiện đáng kể, thậm chí có người được cho tiền để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Trong khi đó một số người mua được xe, nhà, thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực.
Vận trình tình duyên có chuyển biến tích cực. Sau thời gian có nhiều hiểu lầm, hai bạn đã dần thông cảm cho nhau hơn. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp khi tham gia vào những buổi tiệc đông người.
Con giáp tuổi Dậu
Tử vi 2 ngày cuối tuần (9-10/12/2023), tuổi Dậu có cơ hội thăng tiến khá nhanh chóng trong công việc. Bạn được cấp trên trao cho nhiều nhiệm vụ mới giúp phát triển kiến thức và kỹ năng toàn diện. Con giáp này chỉ cần nỗ lực thêm thời gian nữa sẽ nhận được kết quả ngoài sức mong đợi.
Vận trình tài lộc thịnh vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền và không cần lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, bạn không nên đầu tư quá nhiều vì rất dễ gặp rủi ro về tiền bạc.
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