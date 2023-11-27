Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023) 3 con giáp vận may thăng hoa, phất lên giàu to, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 06:37

Một tuần mới lại bắt đầu mang theo nhiều thay đổi, trong tuần này (27/11 đến 3/12/2023) vận may gọi tên 3 con giáp may mắn trong tài lộc, sự nghiệp và tình duyên.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023), những khó khăn, thử thách tình cảm đối với con giáp tuổi Sửu cuối cùng cũng đã qua đi, trả lại cho bạn những ngày vui, hạnh phúc như ý. Hai người rất đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai.

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023) 3 con giáp vận may thăng hoa, phất lên giàu to, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới tạo thêm nhiều cơ hội để bạn có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại của mình. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Bên cạnh đó trong tuần này bạn sẽ có thể đóng vai trò làm cầu nối với những người thân yêu của mình. Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sự bất đồng nào trong vòng tròn quan hệ thì đừng ngần ngại trở thành người hòa giải nhé! Người đã có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn, may mắn là được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên nên càng khiến các bạn tự tin hơn.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023), người tuổi Mão cũng được dự báo là một trong những con giáp may mắn, hứa hẹn nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân và đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Nhân lúc đang có cát khí đồng hành, Mão hãy cố gắng làm quen và kết bạn với những người bạn mới nhé, bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị và hạnh phúc hơn rất nhiều đấy.

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023) 3 con giáp vận may thăng hoa, phất lên giàu to, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn này, tuổi Mão có thể hoàn toàn yên tâm với các kế hoạch công việc, hãy tận dụng cơ hội để xây dựng kế hoạch và thể hiện ý kiến của mình với lãnh đạo. Sự tán thưởng từ cấp trên sẽ mang lại lợi ích cho sự nghiệp của bạn.

Phương diện tình cảm cũng vô cùng hanh thông khi niềm vui, sự ngưỡng mộ đang hiện diện trong chuyện tình cảm của bạn. Nhờ thế mà hai người càng có cơ hội để yêu thương nhau nhiều hơn trước.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023), hứa hẹn có nhiều thành công ngoài mong đợi khi tuổi Tuất chăm chỉ và nỗ lực. Sự bứt phá của bản mệnh trong công việc cũng được thể hiện rõ trong thời gian tới.

Những ai chăm chỉ làm thêm thì nay đã có những tín hiệu đáng mừng khi nguồn thu nhập gia tăng, tuy nhiên nên cố gắng tiết kiệm số tiền này vì việc làm thêm khá bất ổn, không phải khi nào cũng mang lại tiền bạc cho bạn.

Tử vi tuần mới (27/11 đến 3/12/2023) 3 con giáp vận may thăng hoa, phất lên giàu to, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, người độc thân may mắn tìm được người khác giới khá tâm đầu ý hợp. Con giáp này không quá kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao, cảm thấy trân trọng cách nửa kia đối xử với mình. Các cặp vợ chồng hứa hẹn sẽ có chuyến đi thú vị cùng gia đình của mình để hâm nóng tình cảm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Một tuần mới lại đến mang theo nhiều biến động cho tử vi 12 con giáp, trong đó có 3 con giáp này cực kỳ may mắn khi liên tiếp đón nhận tin vui bất ngờ trong công việc và cuộc sống.

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