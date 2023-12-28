Tử vi con giáp 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp liên tiếp gặp xui, tài vận đi xuống, sự nghiệp khó thành, tiền tài tiêu tan do gặp tiểu nhân

Ngoài ra hôm nay, do ảnh hưởng của lục xung nên tuổi Tỵ trở nên bốc đồng hơn, rất thích đối đầu và bày tỏ quan điểm cá nhân. Trong ứng xử giao tiếp và mối quan hệ với mọi người, bản mệnh nên hiểu rằng khi mình chẳng muốn lắng nghe ai thì cũng chẳng có ai muốn nghe mình đâu.

Tử vi 3 ngày cuối tuần dự báo, người tuổi Tỵ dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan đến tiền nong trong ngày này. Nếu thấy rõ những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền thì con giáp này nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 3 ngày cuối tuần dự báo, ảnh hưởng bởi Tỷ kiên nên có phong cách làm việc, học tập khá nghiêm túc và chắc chắn. Tuy nhiên do hôm nay không có tinh thần để buôn chuyện nên mọi người nghĩ bạn khó tính, kiêu căng, không ai thích làm việc chung với bạn. Ai cũng sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, nhưng đừng vì vậy mà nản lòng bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc có dấu hiệu xuống sắc. Quý nhân đến nhưng không mang tài lộc nên tiền bạc vẫn thiếu kém. Đặc biệt trong ngày này nếu có những giao dịch tài chính thì nên cân nhắc kỹ để tránh “tiền mất tật mang”.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 3 ngày cuối tuần dự báo, Tương xung khiến nhiều nhiệm vụ của con giáp tuổi Tuất vẫn còn dở dang, bạn khó có thể thực hiện một cách triệt để vì còn nhiều khó khăn diễn ra trước mặt. Thay vì cố chấp thì bạn nên suy xét thêm và cẩn thận hơn trong hành động.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất tận hưởng niềm vui trong ngày hôm nay nhờ Thực thần đưa tới giúp bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần và niềm tin. Sức khỏe thời gian này khá ổn định và hỗ trợ cho bạn tham gia các cuộc gặp gỡ bạn bè, đối tác cuối năm diễn ra dày đặc. Tuy nhiên, nên hạn chế việc uống rượu bia, nhất là không nên lái xe khi đang say xỉn nhé.

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