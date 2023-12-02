Tử vi 2 ngày cuối tuần (2-3 tháng 12) 3 con giáp Thần Tài sủng ái, tài lộc đổ về, giàu lên nhanh chóng, vạn sự hanh thông

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2-3 tháng 12), những người tuổi Sửu có cát tinh chiếu mệnh, thế nên họ sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn, được nhiều quý nhân phù trợ. Do đó, những người tuổi này có khả năng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Đường tài vận trong thời gian này của người tuổi Sửu cũng có thu hoạch kha khá, dự đoán dễ có khả năng bội thu. Tuy nhiên bạn nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, nếu đầu tư đúng thì khả năng trúng lớn đến bạc tỷ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2-3 tháng 12), bạn nên tận hưởng thời gian cuối tuần an nhàn và bình yên hiếm hoi sau chuỗi ngày đã quá nhiều biến cố. Dù sẽ có một số vụ việc khiến bạn phải giải quyết nhưng ít nhất sắp tới, bạn cũng sẽ được thoải mái nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Tý đón những tín hiệu tốt ở phương diện công danh sự nghiệp. Bạn đang có được những cơ hội khá tốt để thăng tiến khi cấp trên dành sự ưu ái và tạo điều kiện cho bạn phát triển. Tiền bạc ghé thăm con giáp tuổi Tý khi Thiên Tài mang tới tin vui về một nguồn thu nhập mới hoặc khách hàng bỗng đặt thêm hàng hóa. Lúc này đòi hỏi bạn phải tập trung xử lý đơn hàng, đừng chủ quan bạn nhé.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2-3 tháng 12), con giáp tuổi Mùi được đánh giá là trải qua một giai đoạn tích cực và lạc quan hơn. Không chỉ làm cho tâm trạng của họ trở nên vui vẻ và thoải mái hơn, mà ngay cả bản mệnh cũng sẽ bắt đầu có những cảm hứng mới về việc làm đẹp và tân trang lại không gian sống của mình. Sự sáng tạo và năng động trong việc trang trí nhà cửa sẽ tạo nên một không gian mới, tươi mới và đúng chất tuổi Mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mặt tình cảm của con giáp này cũng trở nên ấm áp và lãng mạn hơn trong giai đoạn này. Đây là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi dành thời gian để chia sẻ với nhau về những kí ức, quá khứ và thậm chí là những tổn thương đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây. Sự chia sẻ này giúp họ gần gũi hơn về mặt cảm xúc và tạo điều kiện để hàn gắn những vết thương trong mối quan hệ.

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