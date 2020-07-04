Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn lộc đến nhà, tuổi Tuất gánh họa lớn

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có nhiều cơ hội trò chuyện với bạn bè mới. Tuy nhiên bạn nên giữ khoảng cách, đừng tin tưởng tâm sự chuyện riêng mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Kết giao bạn mới tốt nhưng đừng tự làm hại bản thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của 12 con giáp có nhiều bước tiến triển cũng có những lúc lao đao không đỡ được. Vì vậy bản mệnh phải hết sức thận trọng.

Mối quan hệ của Dần vô cùng căng thẳng, mâu thuẫn kéo dài không giải quyết được. Bạn và đối phương thường bất đồng quan điểm, không thể nói chuyện quá ba câu. Nếu tiếp tục như thế này, mối quan hệ của bạn sẽ rạn nứt. Lời khuyên cho Dần nên hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe người kia nhiều hơn.

Sửu dễ nóng giận vì gặp nhiều chuyện rắc rối, họa thị phi bủa vây. Bạn gặp nhiều vấn đề trong công việc, cấp trên cũng không còn ấn tượng tốt về bạn. Những việc bạn làm đều không được công nhận mà còn khiến người khác cảm thấy chướng tai gai mắt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp thông minh hốt trọn tài lộc của thiên hạ. Tiền bạc đổ về khiến bạn chóng mặt hoa mắt tiêu hoài không hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng có nhiều chuyện vui. Mối quan hệ của bạn vượng sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ vì đẹp như trong phim.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Thìn thu nhập tăng - Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập của Thìn tăng đến mức đáng báo động. Số tiền trong ngân hàng tăng lên cấp số nhân, tha hồ tiêu xài, không lo thiếu hụt về sau. Tuy nhiên Thìn cũng nên tiêu xài hợp lý, hãy đầu tư vào lĩnh vực nào đó để kiếm lời, tha hồ hưởng thụ khi về già.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ được người thân nhất của mình giúp đỡ nên vận trình khá hanh thông, thuận lợi. Khi gặp khó khăn, bạn luôn được giúp đỡ, hỗ trợ nên không thất thoát tiền bạc, công sức. Hãy đối xử với ân nhân thật tốt, đừng khiến họ cảm thấy thất vọng về bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ nên cư xử mềm mỏng, tinh tế hơn để không khiến người khác chán ghét. Vì trong ngày, bạn nhận được khá nhiều lời phàn nàn về việc bạn khó tính, khô khan. Điều này khiến công việc của bạn không thuận lợi, không ai muốn giúp đỡ bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Mùi đau đầu về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc của Mùi là vấn đề nan giải khiến bạn đau đầu, chóng mặt trong ngày. Bạn kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu xài quá hoang phí khiến vận trình thiếu hụt. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều rắc rối lớn đến từ người kia. Hãy cẩn thận vì có thể sẽ có kẻ thứ ba chen vào.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân nổi tiếng với tài giải quyết vấn đề khó khăn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Những chuyện khó đến tay bạn đều được xử lý êm đẹp. Vì vậy mà bạn được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thực hiện kế hoạch riêng của mình trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Dậu

Dậu tính toán quá kỹ lưỡng nên gặp nhiều rắc rối. Bạn nhút nhát không dám làm chuyện lớn nên thường bị bỏ lại phía sau, không theo kịp tiến độ công việc. Vì vậy mà Dậu không được cấp trên đánh giá cao. Khả năng của bạn cũng giậm chân tại chỗ không có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Tuất gánh họa - Ảnh minh họa: Internet

Tuất gánh họa lớn từ trên trời rơi xuống, tiền bạc thất thoát nhiều. Trong công việc, bạn bị cấp trên khiển trách vì lơ là công việc. Trong chuyện tình cảm, bạn và người kia không có thời gian dành cho nhau nên bất đồng quan điểm không giải quyết được.

Tử vi Chủ Nhật ngày 5/7/2020 của tuổi Hợi

Vận tài chính của bạn gặp được nhiều chuyện vui. Hợi tha hồ đếm tiền, tiêu tiền trong ngày. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý. Người kia và bạn có nhiều bất đồng quan điểm không thể giải quyết được. Nếu không cẩn thận mối quan hệ sẽ đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm