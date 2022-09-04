Tử vi Chủ nhật ngày 4/9: Vận xui đeo bám, 3 con giáp sự nghiệp dễ bị tiểu nhân phá rối, túi tiền hao hụt, vướng phải thị phi, cẩn trọng lời nói

Tử vi dự báo hôm nay 3 con giáp sau đây có thể gặp trở ngại trong một số công việc, cần cố gắng giữ bình tĩnh để tránh rủi ro không đáng có

Tuổi Mùi Dường như ngày mới này tuổi Mùi đang gặp phải rắc rối liên quan tới chuyện tiền bạc, tài lộc tiêu tan ngoài khả năng kiểm soát. Con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, rõ ràng, không nên hoang phí tiền bạc vào việc mua sắm, tiêu tiền quá đà vào những thứ không cần thiết và xứng đáng. Như vậy thì có tiền núi cũng sẽ cạn kiệt thôi. Bản mệnh được nhắc nhở có kẻ tiểu nhân phá hoại trên đường công danh sự nghiệp, tốt nhất là người tuổi Mùi nên tập trung vào công việc chính, đừng quá quan tâm đến nhân tình thế thái xung quanh vì có thể bị cuốn vào vòng xoáy chia bè kết phái gây mất đoàn kết tập thể, bị kẻ xấu lợi dụng cơ hội này để hãm hại.

Dường như ngày mới này tuổi Mùi đang gặp phải rắc rối liên quan tới chuyện tiền bạc, tài lộc tiêu tan ngoài khả năng kiểm soát. Ảnh minh họa Tuổi Thìn Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra gian nan vất vả. Điềm báo thị phi trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết trong thời gian này. Tham vọng trên đường công danh của con giáp này là vô cùng lớn, đây cũng là lý do dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười cho chính bản mệnh. Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn. Sự mất cân đối trong thu và chi dễ dẫn tới sự bất ổn trong vấn đề tài chính. Năng lực kiếm tiền kém hơn khoảng thời gian trước vì sự bị động, thiếu nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra gian nan vất vả. Điềm báo thị phi trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết trong thời gian này. Ảnh minh họa Tuổi Dậu Tuổi Dậu phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách đến từ mối quan hệ thân thiết. Con giáp này nhiệt tình, phóng khoáng, sẵn sàng hi sinh vì người khác nhưng lại không biết được sự thật đằng sau đối phương chỉ là muốn lợi dụng lòng tốt của mình nên chính bản thân phải chịu tổn thương. Nên tỉnh táo, chọn bạn mà chơi chứ đừng để mình bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại nhé. Về phương diện tài lộc có xu hướng hao hụt nhanh chóng. Tuổi Dậu ham mê những thứ phù phiếm xa hoa, làm theo sở thích bản thân mà tiêu tốn không ít tiền bạc. Con giáp này nên kiểm soát mình tốt hơn, đừng chỉ chú trọng tới vẻ bề ngoài mà quên đi những giá trị ẩn chứa phía sau nhé. Về phương diện tài lộc có xu hướng hao hụt nhanh chóng. Tuổi Dậu ham mê những thứ phù phiếm xa hoa, làm theo sở thích bản thân mà tiêu tốn không ít tiền bạc. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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