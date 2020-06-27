Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ thảnh thơi, tuổi Thân ngược xuôi

Theo tử vi ngày mới , chuyện tình cảm có thể làm tuổi Tý không vui trong hôm nay.

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong hôm nay thuận lợi, rộng mở. Bạn không phải quá vất vả nhưng vẫn được kết quả như ý.

Nhưng bù lại, tài lộc và công việc khá thuận lợi.

Tuổi Sửu có đôi cẩn thận tranh cãi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Dần

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần gặp được quý nhân giúp đỡ cho sự nghiệp thăng hoa. Khó khăn đều được tháo gỡ.

Tài lộc chưa có khởi sắc, thậm chí còn có thể hao hụt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão làm ăn nên thận trọng hơn, đặc biệt là với những con số.

Người đi làm có cơ hội học hỏi thêm kỹ năng mới.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn khá vất vả trong hôm nay, bạn phải nỗ lực nhiều hơn người khác. Dù vậy, đây sẽ là bước đệm cho nhiều thành công trong tương lai của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ vì thiếu quyết đoán mà giậm chân tại chỗ, không nắm bắt cơ hội.

Tài lộc giảm sẽ gây bất lợi cho bạn, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày cuối tuần khá thảnh thơi. Bạn không phải nặng lo chuyện tiền bạc, công việc cũng tạm gác lại.

Tuổi Ngọ có thể dành thời gian này cho bản thân hay gia đình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp vận may làm ăn. Người kinh doanh giữ chữ tín, kinh doanh càng vượng phát. Người đi làm thể hiện tốt, được cấp trên ghi nhận.

Tài lộc tăng nhẹ, không thiếu thốn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Thân trong hôm nay có phần tất tả ngược xuôi. Đây có thể là về chuyện tiền bạc hoặc gia đình. Nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ là bạn phải đi tới lui nhiều nơi.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu tận dụng cuối tuần để khởi động lại nguồn năng lượng đang cạn kiệt.

Tài lộc vẫn chưa tăng, nên cân nhắc chi tiêu hợp lý.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên chú ý đến sức khỏe, đừng vì làm việc quá sức mà ngã bệnh.

Người thân và bạn bè sẽ là quý nhân của bạn trong hôm nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 28/6/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có một ngày cuối tuần yên bình. Bạn có thể dành thời gian cho gia đình hay làm một việc gì đó mà bản thân yêu thích.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.