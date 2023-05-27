Tử vi Chủ Nhật ngày 28/5/2023 của 12 con giáp: Tỵ - Dậu làm ăn thuận lợi, LỘC đổ như mưa, Sửu - Thìn gây họa, tiền bạc đội nón ra đi

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm xuất hiện những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn và học cách bao dung cho những khuyết điểm đối phương.

Xem tử vi Chủ Nhật 28/5/2023 của 12 con giáp, Chính Tài chiếu mệnh đảm bảo cho người tuổi Tý có một nguồn tài chính ổn định trong ngày hôm nay. Đặc biệt là người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động.

Kiếp Tài gây họa, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ nghe ai nói ngả nói nghiêng. Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình.

Hãy thay đổi để trở thành một người lãnh đạo xứng đáng trong mắt người khác. Để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết.

Tuổi Dần

Chủ Nhật 28/5/2023, người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào sự nghiệp hoặc hội hè đàn đúm mà lạnh nhạt với những người luôn chờ đợi mình ở nhà.

Nếu có việc cần xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh đi theo những hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần. Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay là một ngày khá thích hợp để người làm ăn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Hãy tận dụng khả năng giao tiếp của mình để giữ quan hệ với những đối tác tiềm năng, giúp việc làm ăn trở nên thuận lợi hơn trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những quan điểm khác biệt và khó thấu hiểu suy nghĩ của nhau, vì thế, đôi bên đều nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương.

Tuổi Thìn

Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Chính cách cư xử nóng nảy, bốc đồng sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm với bạn, cho dù bạn có đạt thành tích xuất sắc đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Muốn làm giàu thì chớ nên nóng vội.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn chiếu mệnh khẳng định những cố gắng từ trước đến nay của người tuổi Tỵ chẳng hề uổng phí. Bạn có thể đạt được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh và có cơ hội thăng quan tiến chức.

Cách xử lý tình huống nhanh nhẹn, vững vàng là yếu tố giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên. Con giáp này không sợ đối mặt với khó khăn mà cho rằng, đó chính là cơ hội để mình trở nên nổi bật.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bản mệnh thường bắt tay vào làm việc ngay mà không hề chần chừ, do dự, dù đó là công việc khó khăn đi chăng nữa.

Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí tính đến những chuyện xa xôi hơn. Người độc thân cũng có cơ hội gặp được đối tượng triển vọng.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình là người tài giỏi, có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai nên thường bỏ ngoài tai lời người khác.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng nếu quá nóng vội, bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại và tốn thời gian để khắc phục hậu quả đấy.

Tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân hòa hợp với nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn cũng là một lần đôi bên thêm thấu hiểu về nhau. Càng hiểu người ấy, bạn lại càng trân trọng mối quan hệ hiện tại hơn.

Trên phương diện tài lộc, Thực Thần đem lại cơ hội phát tài cho những người làm nghề tự do. Bạn đã cố gắng hết sức mình và nay chính là lúc bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay, hai người có thể ngay lập tức bắt tay cùng phát triển.

Công việc của người làm công ăn lương cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn dũng cảm nhận trách nhiệm ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ. Hãy nắm bắt cơ hội để gây ấn tượng với cấp trên và vươn xa hơn.

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên đem tới điềm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn quá cứng cỏi, không chịu hòa nhập với tập thể nên dễ bị mọi người xa lánh, cô lập, khiến làm việc gì cũng khó khăn.

Bạn cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân chỉ khiến cho chính bản thân bạn gặp khó khăn, áp lực trong mọi việc mà thôi. Bạn không muốn lúc nào mình cũng phải một mình khắc phục mọi khó khăn chứ.

Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng.

Trên phương diện tài lộc, Thiên Tài cho thấy bạn dễ phát tài bất ngờ. Tuy nhiên, bạn không nên sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng làm mọi việc dựa trên công sức của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.