Tử vi Chủ Nhật ngày 2/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ tình cảm viên mãn, tuổi Hợi buôn may bán đắt

Dù vậy, đường tình duyên của bạn không được như ý. Người độc thân vẫn chưa tìm được người tin cậy. Người có đôi vì vội vã mà không để ý đến cảm nhận của đối phương.

Tài lộc của người tuổi Tý trong ngày mới khá tốt, thu nhập chính dồi dào.

Công việc của người tuổi Sửu khá suôn sẻ trong ngày mới. Bạn có thể được cấp trên khen ngợi, có cơ hội thăng tiến. Dù vậy, mối quan hệ với đồng nghiệp không tốt lắm, bạn nên cẩn thận tránh thị phi.

Tuổi Dần

Đây là ngày người tuổi Dần gặp nhiều điều tốt lành, đặc biệt là trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đây là ngày người tuổi Dần gặp nhiều điều tốt lành, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Bạn và người ấy càng thấu hiểu càng gắn bó với nhau hơn. Người độc thân có thể gặp được lương duyên như ý.

Công việc của bạn trong ngày cũng khá nhẹ nhàng, thuận lợi.

Tuổi Mão

Đường tài lộc của người tuổi Mão trong ngày mới dồi dào. Bạn có cơ hội tăng thu nhập từ việc kinh doanh, tiền bạc rủng rỉnh.

Mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng được giải quyết êm xuôi.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp chút khúc mắc trong các mối quan hệ xã giao. Đối phương có thể vì vậy mà cảm thấy không được tôn trọng. Bạn nên cẩn thận trong ăn nói nhiều hơn.

Dù vậy, đây là ngày tốt để tuổi Thìn thành công trong đàm phán, ký kết hợp đồng.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của tuổi Tỵ trong ngày mới có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Tỵ trong ngày mới có cơ hội thăng tiến. Bạn có cơ hội khẳng định mình và tỏa sáng.

Dù vậy, trong ngày bạn nên học cách tiết chế cảm xúc, tránh làm mất giá trị bản thân. Càng được tín nhiệm hay có địa vị cao càng phải có trách nhiệm để người khác nể trọng.

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ trong ngày mới khá viên mãn. Bạn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ đối phương. Người độc thân bước ra khỏi quá khứ và sẵn sàng với vận đào hoa đỏ rực trước mắt.

Công việc của bạn trong ngày cũng khá suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Vận tài lộc của người tuổi Mùi trong ngày mới có điềm báo hao hụt. Bạn đừng vì quá tin người mà bị lừa.

Chuyện tình cảm cũng không được tốt. Cặp đôi có thể có mâu thuẫn vì chưa hiểu nhau. Điều cần làm là nên thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau, đừng để mọi chuyện chuyển biến tệ hơn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có những bước tiến mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có những bước tiến mới trong công việc. Bạn được người có kinh nghiệm nâng đỡ, chỉ dẫn tận tình.

Bạn cũng gặp may mắn tài lộc. Dù lập nghiệp không hề dễ dàng nhưng thu nhập hiện tại vẫn khiến bạn thấy hài lòng. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn thận tránh mắc sai lầm.

Tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày mới có chút sa sút. Bạn nên cân bằng các mối quan hệ trong tầm kiểm soát. Bạn nên cẩn thận tiểu nhân đang “đội lốt” người tốt để đợi cơ hội quấy phá bạn.

Tuổi Dậu cũng nên tập trung vào công việc hơn. Bạn nên giữ tinh thần ổn định, lý trí và lạc quan nhất.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất đạt nhiều thành tựu trong ngày mới nhờ vào sự kiên định của bản thân. Bạn tìm được hướng đi mới, càng có bước tiến mới trong công việc.

Dù vậy, tuổi Tuất nên chú ý đến sức khỏe hơn, đừng vì bận rộn công việc mà bỏ bê bản thân.

Tuổi Hợi

Việc buôn bán kinh doanh của người tuổi Hợi trong ngày mới khá suôn sẻ, buôn may bán đắt - Ảnh minh họa: Internet

Việc buôn bán kinh doanh của người tuổi Hợi trong ngày mới khá suôn sẻ, buôn may bán đắt. Với người làm công ăn lương tài lộc vẫn có khởi sắc.

Tình duyên có phần xuống sắc. Người độc thân phân vân lựa chọn. Người có đôi nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng cần tìm tiếng nói chung.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.