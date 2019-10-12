Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ có tin vui về chuyện tình cảm, tuổi Dậu gánh họa thị phi

Những người làm ăn kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày Chủ Nhật suôn sẻ. Những người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến. Bạn có thêm nghề tay trái nên thu nhập đổ về ngày càng tăng lên mức đáng báo động.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Dần ngày một sa sút. Trong ngày, bạn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Thậm chí còn có người nói xấu sau lưng khiến những người khác có cái nhìn không tốt về bạn. Tuy nhiên hãy giữ bình tĩnh, đừng đôi co với những kẻ tiểu nhân.

Nhờ sự quyết đoán, cứng rắn, bạn giải quyết được nhiều công việc khó nhằn. Thế nên Sửu được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Có thể bạn sẽ được thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến cơ thể cũng như tinh thần của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Mão thu nhập tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Gặp ngày tam hợp nên vận trình của Mão tăng lên mức đáng báo động. Bạn có năng lực kiếm tiền trong chớp mắt. Nhờ vậy mà Mão thanh toán được số nợ nần vay mượn trước đây. Bạn không còn lo lắng, mất ăn mất ngủ vì chuyện tiền bạc. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng đùa giỡn quá mức mà làm tổn thương đến người khác.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, chuyện tình của Thìn không như mong ước. Trong gia đình, vợ chồng bạn cãi vã khá nhiều. Cả hai luôn bất đồng quan điểm khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Gia đình bạn có thể diễn ra chiến tranh lạnh khiến không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Tỵ có tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác nên sẽ sớm tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc nhau. Vì vậy mà những hiềm khích trước đây được giải quyết. Cả hai bắt đầu hiểu và thông cảm cho nhau nên sẽ có hỷ sự trong tương lai gần.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ có nhiều bước tiến mới trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ, khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua. Trong chuyện tình cảm, bạn gặp được người thật sự hiểu mình. Đó là động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn trong công việc của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Mùi đối mặt thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Chủ Nhật có khá nhiều thử thách đặt ra với bạn. Dù là ngày nghỉ nhưng bạn vẫn còn giải quyết những công việc tồn đọng. Vì vậy hãy tập trung, giữ bình tĩnh để có thể đương đầu với thử thách trước mắt. Nếu có mắc sai lầm, hãy lắng nghe ý kiến của người khác. Điều này sẽ giúp bạn khắc phục được khá nhiều khuyết điểm của bản thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Thân

Thân có nhiều thời gian nghỉ ngơi, dành cho gia đình. Nhờ vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng tốt. Thân làm gì cũng đạt được thành công vang dội. Bạn là con giáp may mắn về tài chính, tiền trong túi cứ hết rồi lại đầy giúp bạn tha hồ tiêu xài, mua sắm theo sở thích của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Dậu

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Dậu vướng họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu gánh nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Bạn “nằm không cũng dính đạn” khiến vận trình tụt dốc không phanh. Uy tín của bạn giảm sút, nhiều người hoài nghi về khả năng xử lý công việc của bạn. Ngày Chủ Nhật của Dậu vô cùng ảm đạm, nhận nhiều tin không tốt khiến bản thân buồn phiền không yên.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Tuất

Tuất có vận trình tươi sáng, thu nhập tăng lên mức đáng báo động. Bạn nhận thêm công việc nên không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không mấy tươi sáng. Những người độc thân tiếp tục một mình. Những người có gia đình, người yêu thường xuyên cãi nhau, tranh chấp vì nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/10/2019 của tuổi Hợi

Hợi gặp được nhiều may mắn cả về chuyện tiền bạc lẫn tình cảm. Sự nghiệp của bạn thuận lợi, hanh thông, tiền kiếm được vô cùng khủng. Bạn có thể đạt được mục tiêu lớn của cuộc đời mình. Vì vậy hãy bình tĩnh tận hưởng những điều tốt đẹp đang đến.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm