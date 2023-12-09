Tử vi Chủ nhật ngày 10/12: 3 con giáp có "số sướng" phúc lớn mệnh lớn, như ý cát tường, vạn sự thanh thông, trăm sự thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây thu về lộc lá liên miên, hứng tiền từ bề trên ban trong ngày 10/12.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn thích dựa dẫm vào bản thân trong mọi việc, họ sống nội tâm, đồng thời là người tài giỏi và hiểu biết. Vận trình trong ngày 10/12 của người tuổi Tý, vào thời điểm này được sự phù hộ của sao Tử Vi, đại vận ập đến, tài lộc sẽ phản công, vận tốt liên tục.

Thần tài trú ngụ trong nhà, vận may như trời giáng, giàu qua một đêm, nghèo khó qua đi, sẽ không bao giờ trở lại! Đồng thời, sự nghiệp của những người cầm tinh con chuột cũng phất lên vì biết đối nhân xử thế, tương lai sẽ liên tục gặp bất ngờ, có thể vừa có phúc vừa có lộc.

Tử vi Chủ nhật ngày 10/12: 3 con giáp có 'số sướng' phúc lớn mệnh lớn, như ý cát tường, vạn sự thanh thông, trăm sự thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn và giàu có trong ngày 10/12. Bản mệnh sinh ra đã sở hữu tư chất thông minh, hiền lành, đôn hậu. Tuổi Hợi được thần linh chiếu cố, ban cho nhiều phước lành nên làm gì cũng suôn sẻ.

Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn theo đuổi những điều tích cực, luôn muốn thành công. Vào những ngày này, con giáp này có thể tích lũy được một khoản kha khá, đủ để họ sống sung túc bên gia đình. Không những thế, vận may tứ phương hội tụ giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của tuổi Hợi và cả gia đình đều đi theo hướng tích cực.

Tử vi Chủ nhật ngày 10/12: 3 con giáp có 'số sướng' phúc lớn mệnh lớn, như ý cát tường, vạn sự thanh thông, trăm sự thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là những người tài giỏi và sở hữu khí chất quý tộc. Con giáp này có những ý tưởng độc đáo trong kinh doanh và là những tài năng thông minh điển hình.

Tử vi trong ngày 10/12 cho biết, do vận quý nhân hưng phát, cao nhân dẫn đường chỉ lối nên công việc của con giáp này phát triển nhanh chóng, làm một thu ba thu bốn khiến cho thu nhập cũng vì thế mà tăng lên nhanh chóng, các khoản tích lũy ngày một dày thêm.

Ngoài ra, vận đào hoa vô cùng mạnh, là điềm tốt cho những người tuổi Mão độc thân. Có cả phú quý lẫn tình yêu, người thân cũng vui lây. Người tuổi Mão không chỉ may mắn trong tiền bạc, công việc mà còn vô cùng viên mãn trong tình duyên. Nếu tuổi Mão đang độc thân thì vận đào hoa theo đuổi, còn người có gia đình thì sẽ có thêm nhiều tin vui.

Tử vi Chủ nhật ngày 10/12: 3 con giáp có 'số sướng' phúc lớn mệnh lớn, như ý cát tường, vạn sự thanh thông, trăm sự thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

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