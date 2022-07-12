Tử vi cho thấy 3 con giáp này sau 4 giờ chiều (13/7) sẽ gặp được nhiều may mắn, hứng trọn lộc tài, giàu sang ập đến, sung sướng hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 14:25

Sau 4 giờ chiều ngày mai (13/7). 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban cho tài lộc, tiền vàng bất ngờ ập tới, những ngày tiếp theo sống trong nhung lụa khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết sau 4 giờ chiều (13/7) thì những người tuổi Thân sẽ vô cùng may mắn, bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lợi. Với những người tuổi Thân nếu đang làm ăn kinh doanh có thể thu về khoản lợi nhuận khá lớn và nhờ đó mà giàu sang phú quý, cuộc sống viên mãn, thăng hoa.

Tử vi cho thấy 3 con giáp này sau 4 giờ chiều (13/7) sẽ gặp được nhiều may mắn, hứng trọn lộc tài, giàu sang ập đến, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 1

Những người tuổi Thân nếu đang làm ăn kinh doanh có thể thu về khoản lợi nhuận khá lớn

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi, luôn cố gắng hết mình cho công việc nên sớm muộn họ cũng tạo dựng được sự nghiệp riêng của mình mà không cần dựa vào ai cũng có thể thành công. Ngoài ra, trong quá trình lập nghiệp những người tuổi Thân cũng gặp nhiều sóng gió nhưng họ luôn nỗ lực nên đã có nhiều thành công hơn người.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có số mệnh khó khăn hơn nhiều con giáp khác, họ phải tự thân vận động để gặt hái thành công. Tuy nhiên chính điều này giúp họ có bản lĩnh hơn người, vượt qua được những thử thách khắc nghiệt nhất. Sau 4 giờ chiều (13/7), bằng sự thông minh, tài giỏi của mình, cùng với sự may mắn, bản mệnh sẽ nhận được vô vàng tài lộc. 

Tử vi cho thấy 3 con giáp này sau 4 giờ chiều (13/7) sẽ gặp được nhiều may mắn, hứng trọn lộc tài, giàu sang ập đến, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 2

Những ngày cuối cùng của tháng 7, tuổi Thìn sẽ tiếp tục duy trì được sự may mắn này khi gặp quý nhân phù trợ

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn, những thử thách suốt 1 năm dài thì đến thời điểm hiện tại, bạn sẽ được gặt hái xứng đáng, tháng 7 sẽ là tháng thành công, rực rỡ của bản mệnh. Những ngày cuối cùng của tháng 7, tuổi Thìn sẽ tiếp tục duy trì được sự may mắn này khi gặp quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp không chỉ bền vững mà ngày càng thăng hoa, cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều.

Tuổi Dậu

Sau 4 giờ chiều (13/7), tử vi cho thấy vận tài lộc người tuổi Dậu  khá tốt, thu nhập ổn định, song, người tuổi Dậu nên chú ý tích lũy tiền bạc. Những người cầm tinh con Gà sẽ đón những ngày tới với rất nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy.

Được thần tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, người tuổi Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Người kinh doanh sẽ có cơ hội nhận được vô số các hợp đồng béo bở. Họ cũng có nhiều cơ hội khẳng định mình với cấp trên.

Tử vi cho thấy 3 con giáp này sau 4 giờ chiều (13/7) sẽ gặp được nhiều may mắn, hứng trọn lộc tài, giàu sang ập đến, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 3

Người tuổi Dậu sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhờ đó lương thưởng tăng lên đáng kể

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ khả năng xử lý công việc tuyệt vời, thông minh nhanh nhạy, người tuổi Dậu sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhờ đó lương thưởng tăng lên đáng kể. Đường tình duyên của Dậu trong tháng này cũng tốt đẹp hơn người, người tuổi Dậu đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mới dự đoán: Đúng 7 giờ sáng ngày 13/7 là thời điểm hốt vàng hốt bạc của 3 con giáp này, bên trái Thần Tài ban lộc, bên phải có quý nhân độ mệnh, trong phút chốc giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tử vi ngày mới dự đoán: Đúng 7 giờ sáng ngày 13/7 là thời điểm hốt vàng hốt bạc của 3 con giáp này, bên trái Thần Tài ban lộc, bên phải có quý nhân độ mệnh, trong phút chốc giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 7 giờ sáng ngày 13/7, 3 con giáp này vừa được Thần Tài ban lộc, công việc hanh thông thuận buồm xuôi gió, túi đầy tiền, cuộc sống viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 10 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng