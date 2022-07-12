Tử vi ngày mới dự đoán: Đúng 7 giờ sáng ngày 13/7 là thời điểm hốt vàng hốt bạc của 3 con giáp này, bên trái Thần Tài ban lộc, bên phải có quý nhân độ mệnh, trong phút chốc giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ

Người tuổi Sửu rất cần cù, chăm chỉ. Họ thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được nhiều thử thách. Tuổi Sửu thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi.

Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, chăm chỉ, chu đáo và tận tụy. Vì thế khi làm việc họ luôn có phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện. Đặc biệt, họ còn biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt.

Đúng 7 giờ sáng ngày 13/7, một khởi đầu mới sẽ đến với tuổi Sửu. Bất kể làm việc gì, tuổi Sửu đều gặp may gặp mắn, có cơ hội thay đổi cục diện.

Từ thời điểm này trở đi, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Mọi thứ vốn đang trì trệ cũng sẽ có chuyển biến đáng kể, công việc thăng tiến và sẽ có thành quả rực rỡ. Ngoài ra, họ còn tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội để họ phát triển hơn nữa.

Tuổi Ngọ

Đối với tuổi Ngọ, ngày 13/7 là ngày khá tốt mọi việc hanh thông công việc được như ý làm gì cũng gặp may mắn và được quý nhân giúp đỡ. Ngoài ra công việc làm ăn có sự mở mang thêm, tiền bạc hanh thông và trong gia đình thì thêm người thêm con, thêm cháu về sức khỏe thì trong năm nay bình thường đau ốm bệnh tật thì cũng nhanh khỏi bệnh

Tuổi Ngọ luôn gặp may mắn và được quý nhân giúp đỡ, công việc hanh thông, tài lộc no đủ Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 7 giờ sáng ngày 13/7 đối với người tuổi Ngọ mọi việc đều hanh thông và có tin vui đưa tới trong gia đình, trong bạn bè và người thân, xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn, tiền bạc hanh thông, công danh sự nghiệp đang phát triển, ngoài ra trong năm nên đầu tư tiền bạc thì có tài lộc đưa tới.

Tuổi Ngọ làm ăn khá tốt, tiền bạc hanh thông, bản mệnh ra ngoài dễ kiếm tiền, ngoài ra trong tháng này nên xuất tiền ra để làm ăn thì sẽ có quý nhân hậu thuẫn, đầu tư ở đâu lời ở đó. Về tài lộc đối với những người cầm tinh con Ngựa, thu nhập cuối tháng 7 tăng lên đáng kể, cùng với các khoản chi tiêu giảm, con giáp này sẽ tiết kiệm thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Đúng 7 giờ sáng ngày 13/7 là thời khắc mà Tuổi Tỵ đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Tỵ. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Tỵ cũng có những bước tiến khá triển vọng trong ngày 13/7 Ảnh minh họa: Internet

Ngày 13/7, vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Tỵ cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Đường tài lộc của người tuổi Tỵ khá tốt.

Nhờ quý nhân kịp thời ra tay tương trợ nên mọi chuyện họ làm đều khá thuận buồm xuôi gió. Nguồn tiền bạc mà họ có phần lớn đến từ việc đầu tư thu lợi chứ không phải do vất vả kinh doanh mà có. Người này may mắn có rất nhiều cơ hội phát tài bất ngờ, hiếm khi phải lo sầu, phiền muộn vì tiền bạc.

(*) *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm