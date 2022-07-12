Tử vi 12 con giáp dự đoán cuối tuần này (17/7): 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, hưởng trọn phú quý, đích thị đại gia tiền tỷ

Người tuổi Tuất khi bước vào cuối tuần này (17/7), vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Đặc biệt vận kim tiền vào cuối tuần này (17/7) của người tuổi Tuất vô cùng sáng lạng, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Nửa cuối tháng 7 chính là năm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối tháng 7 kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Tuổi Thìn

Người tuổi rồng sẽ thấy vận may được cải thiện đáng kể vào cuối tuần này (17/7) và có thể được ban phúc trong cả sự nghiệp và tình yêu. Tuổi Thìn nên nắm bắt cơ hội, tận dụng sự may mắn để tìm kiếm cơ hội mới và làm những điều bạn chưa từng nghĩ đến trong cuộc sống hàng ngày, để làm cho cuộc sống của bạn trở nên đầy màu sắc và thú vị. Một khi bạn lựa chọn đúng, bạn sẽ có thể có kết quả tốt.

Người tuổi Thìn có cơ hội được thăng chức ít nhất là nhận một khoản tiền thưởng nóng từ cấp lãnh đạo Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tuần này (17/7), người tuổi Thìn nhờ có cát tinh chiếu mệnh bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Nhờ đó, người tuổi Thìn có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc ít nhất là nhận một khoản tiền thưởng nóng khích lệ tinh thần.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan, trải dài đến đầu tuần tới. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối đấy, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn. Hãy mạnh dạn tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn từ trước đó.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này, dù xung quanh bạn vẫn đang xuất hiện không ít khó khăn. Kéo theo tài lộc tuần này, đầu tuần tới có lộc phát tài, dù bạn là người làm ở lĩnh vực nào đi nữa cũng sẽ có nhiều cơ hội để nắm giữ tiền bạc.

Thực Thần cho thấy lúc nào cũng có tài lộc sẵn sàng kéo về nhà, bản mệnh nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ hiếm có này.

Tuổi Tý là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, chỉ cần cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao, bạn sẽ không thiếu các khoản thưởng nóng. Với người làm ăn kinh doanh, tuổi Tý có thể kết hợp được với những đối tác đáng tin cậy, mở ra những cơ hội kiếm lời nhanh chóng.

Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý mềm mỏng hơn trong cách làm việc. Sự nóng nảy, bốc đồng của bạn có thể khiến mối quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng trở nên căng thẳng, thậm chí còn khiến cho cấp trên thấy phật lòng và suy nghĩ lại về quyết định thăng tiến của bạn trong thời gian tới.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.