Tử vi buổi sáng ngày 14/6: Thần Tài mở rương vàng, 3 con giáp cá chép hoá rồng thành phú ông giàu có, tha hồ hốt của

Tâm linh - Tử vi 12/06/2023 15:45

Đây là giai đoạn đổi đời, đổi vận nên 3 con giáp sau đây một bước lên trời, giàu sang phú quý khó ai bằng.

 

Tuổi Ngọ

Vận trình của tuổi Ngọ trong từ khung giờ này có nhiều may mắn, tốt lành. Nhờ sự nâng đỡ của Cục diện nhị hợp Mùi – Ngọ, các bạn sẽ đạt được nhiều thuận lợi, thành công trong ngày.

Đây là thời điểm các bạn tuổi Ngọ phát huy khả năng của bản thân. Bạn hãy tự tin thể hiện năng lực trong công việc, chắc chắn sẽ có những hiệu quả tốt đẹp. Vận trình tài lộc may mắn. Công việc trong ngày mang đến nhiều cơ hội để người tuổi Ngọ có thể thu thêm lợi nhuận. Nếu bạn nỗ lực nhiều hơn trong công việc, thành quả lớn sẽ đến với bạn trong tương lai không xa.

Trong ngày này, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ có dấu hiệu phát triển tốt. Ảnh hưởng tương hợp gắn kết bạn và đối phương nhiều hơn. Thời điểm này tuổi Ngọ hãy tích cực thể hiện tình cảm với một nửa của bạn. Như vậy, cả hai bạn sẽ càng gắn bó hơn. Với các bạn chưa có tình yêu, ngày này chuyện tình cảm của các bạn cũng sẽ có dấu hiệu mới.

Tử vi buổi sáng ngày 14/6: Thần Tài mở rương vàng, 3 con giáp cá chép hoá rồng thành phú ông giàu có, tha hồ hốt của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Là những người nội tâm, kiên nhẫn và giỏi giữ bình tĩnh, họ rất thích hợp để làm lãnh đạo, trở thành nhân tố kết nối những thành viên trong cùng một đội lại với nhau.

Từ khung giờ này, "khổ tận cam lai", đến lúc tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm. Tử vi học có nói, bắt đầu từ lúc nàyThần tài sẽ ưu ái con giáp này, giúp họ được suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có.

Tử vi buổi sáng ngày 14/6: Thần Tài mở rương vàng, 3 con giáp cá chép hoá rồng thành phú ông giàu có, tha hồ hốt của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần luôn được biết đến chỉ số IQ và EQ cao và thái độ sống tích cực. Người tuổi này thuộc tuýp người cầu tiến, có tham vọng, ước mơ. Để có thể tận hưởng cuộc sống tốt hơn, bạn thường làm việc chăm chỉ và nỗ lực không ngừng.

Tử vi buổi sáng ngày 14/6: Thần Tài mở rương vàng, 3 con giáp cá chép hoá rồng thành phú ông giàu có, tha hồ hốt của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, người tuổi này có sao tốt chiếu mệnh lại được Thần Tài ưu ái nên sự nghiệp ngày một vượng phát. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc của con giáp này ngày một dồi dào. Ngoài ra, người tuổi Dần cũng có những phương pháp riêng trong đầu tư kinh doanh nên thu nhập ngày càng tăng cao.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Tử vi 12h trưa ngày 13/6: Những con giáp hứng trọn lộc Trời, cầu được ước thấy, hốt sạch kho vàng, gom sạch núi bạc của Thần Tài

Tử vi 12h trưa ngày 13/6: Những con giáp hứng trọn lộc Trời, cầu được ước thấy, hốt sạch kho vàng, gom sạch núi bạc của Thần Tài

May mắn liên tục nở rộ với 3 con giáp sau đây, chuyện làm ăn hay đường tài lộc đều thăng hoa rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 13/6 tu vi ngay 14/6 tu vi ngay 15/6

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới