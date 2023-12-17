Tử vi đầu tuần này (18-24/12): 3 con giáp vận may ngập lối, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên giàu sang

Theo tử vi đầu tuần này (18-24/12), tuổi Thìn thường thích nhờ vả người khác hơn là tự mình hoàn thành mọi việc. Chính sự dựa dẫm ấy có thể khiến bản mệnh mắc bẫy của kẻ tiểu nhân.

Về mặt sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay là ngày không trị bệnh ở đầu. Do đó, con giáp này cần tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Việc làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức thận trọng trong ngày hôm nay, bởi bản mệnh có thể vướng phải khúc mắc với khách hàng. Hãy hành xử phù hợp, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, gây ảnh hưởng đến việc làm ăn kinh doanh của chính mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi Tý rất nhạy cảm, hay đa nghi và đôi lúc cũng tỏ ra hung hăng, mất kiên nhẫn.

Phẩm chất nổi bật của tuổi Tý làm lòng dũng cảm, khả năng cạnh tranh và sự khó lương. Người tuổi Tý sống ngay thẳng, ghét việc xu nịnh. Họ hợp làm chủ hơn làm thuê, thích làm các công việc tự do.

Theo tử vi đầu tuần này (18-24/12), tài lộc của con giáp tuổi Tý ngày một dồi dào. Họ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi Tý này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Tuổi Tý này cũng sẽ quyết đoán hơn khi các cơ hội công việc đến với mình. Mặt khác, thời gian tới người tuổi Sửu có sức khỏe không được như ý, cần chú ý đến các vấn đề xương khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi đầu tuần này (18-24/12), người tuổi Tỵ hôm nay nhiều chuyện cũ làm bạn buồn lòng.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay trong công việc bạn thoải mái với công việc, luôn đưa ra những luận điểm hợp lí để mọi người hiểu.

Tình cảm: Hôm nay bạn thích ở một mình, chuyện cũ cứ làm phiền bạn.

Tài lộc: Cải thiện tài vận, tiền bạc từ từ đến khi bạn chí thú làm việc.

Sức khoẻ: Tinh thần thoải mái, lạc quan khi bạn ngủ đủ giấc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.