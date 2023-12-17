Tử vi đầu tuần này (18-24/12): 3 con giáp vận may ngập lối, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên giàu sang

Tâm linh - Tử vi 17/12/2023 18:10

Theo tử vi đầu tuần này (18-24/12), 3 con giáp sau thăng hoa rực rỡ, kinh doanh vượng phát, chẳng thiếu tiền xài.

Tuổi Thìn 

Theo tử vi đầu tuần này (18-24/12), tuổi Thìn thường thích nhờ vả người khác hơn là tự mình hoàn thành mọi việc. Chính sự dựa dẫm ấy có thể khiến bản mệnh mắc bẫy của kẻ tiểu nhân.

Việc làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức thận trọng trong ngày hôm nay, bởi bản mệnh có thể vướng phải khúc mắc với khách hàng. Hãy hành xử phù hợp, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, gây ảnh hưởng đến việc làm ăn kinh doanh của chính mình.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay là ngày không trị bệnh ở đầu. Do đó, con giáp này cần tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Tử vi đầu tuần này (18-24/12): 3 con giáp vận may ngập lối, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi Tý rất nhạy cảm, hay đa nghi và đôi lúc cũng tỏ ra hung hăng, mất kiên nhẫn.

Phẩm chất nổi bật của tuổi Tý làm lòng dũng cảm, khả năng cạnh tranh và sự khó lương. Người tuổi Tý sống ngay thẳng, ghét việc xu nịnh. Họ hợp làm chủ hơn làm thuê, thích làm các công việc tự do.

Theo tử vi đầu tuần này (18-24/12), tài lộc của con giáp tuổi Tý ngày một dồi dào. Họ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi Tý này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Tuổi Tý này cũng sẽ quyết đoán hơn khi các cơ hội công việc đến với mình. Mặt khác, thời gian tới người tuổi Sửu có sức khỏe không được như ý, cần chú ý đến các vấn đề xương khớp.

Tử vi đầu tuần này (18-24/12): 3 con giáp vận may ngập lối, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi đầu tuần này (18-24/12), người tuổi Tỵ hôm nay nhiều chuyện cũ làm bạn buồn lòng.   

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay trong công việc bạn thoải mái với công việc, luôn đưa ra những luận điểm hợp lí để mọi người hiểu.  

Tình cảm: Hôm nay bạn thích ở một mình, chuyện cũ cứ làm phiền bạn.   

Tài lộc: Cải thiện tài vận, tiền bạc từ từ đến khi bạn chí thú làm việc. 

Sức khoẻ: Tinh thần thoải mái, lạc quan khi bạn ngủ đủ giấc. 

Tử vi đầu tuần này (18-24/12): 3 con giáp vận may ngập lối, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 2 ngày tới (20/12), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, mở được kho vàng, giàu sang phú quý, không lo túng thiếu

Trong 2 ngày tới (20/12), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, mở được kho vàng, giàu sang phú quý, không lo túng thiếu

Trong 2 ngày tới (20/12), 3 con giáp sau cuộc sống thăng hoa, tiền đè sập nhà, đón lộc bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 36 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 38 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng