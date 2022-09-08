Tử vi 7 ngày tới (9/9 - 15/9), Thần Đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp tay phải chạm vàng, tay trái hốt bạc, sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, vận trình hanh thông cuộc sống hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 14:27

Tử vi 7 ngày tới (9/9 - 15/9), 3 con giáp may mắn tiền tài bao la, may mắn dư dả, khai mở sự nghiệp, vận trình hưởng đủ mọi vinh quang trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Trong khoảng thời gian cuối năm 2022 này người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở. Tuy nhiên, việc cần làm duy nhất đối với người tuổi Tỵ để có được thành công trong đoạn đường phía trước đó chính là tránh càng xa những thị phi càng tốt và tập trung tận dụng được những cơ hội làm giàu mà mình có được. 

Tuổi Tỵ vốn luôn là người thích giúp đỡ người khác nên thường hay rơi vào những chuyện bao đồng, khiến bản thân tự đưa mình vào thế rắc rối không đáng có. Chính vì vậy để có được hậu vận trong tương lai tới đây một cách tốt nhất, người tuổi Tỵ nên tiết chế lại những hành động bao đồng không đáng có. 

Đặc biệt tử vi dự đoán 7 ngày tới (9/9 - 15/9) cho biết, người tuổi Tỵ sẽ có hậu vận vô cùng may mắn, sự nghiệp leo lên 1 nấc thang mới, tiền bạc cũng từ đó mà đi lên một cách nhanh chóng. 

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Trong khoảng thời gian cuối năm 2022 này người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong khoảng thời gian tới đây của giai đoạn cuối năm 2022, có khá nhiều may mắn, sự nghiệp có sự bức phá mạnh mẽ ở phía trước. Nhưng không phải lúc nào, họ cũng biết nắm bắt thời cơ, một phần là do bản tính hấp tấp, vội vã khiến cho họ thường rơi vào các trường hợp không đáng có và bỏ lỡ đi cơ hội của mình. 

Tuy nhiên, 7 ngày tới đây mọi chuyện sẽ diễn ra tương đối ổn thỏa với họ. Chỉ cần người tuổi Tuất nên bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định, đặc biệt thận trong trong chuyện làm ăn mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi. Từ đó con đường tài vận của họ sẽ thay đổi một cách đáng kinh ngạc, sự nghiệp thì được sếp khen thưởng và cho lên chức.

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Tuy nhiên, 7 ngày tới đây mọi chuyện sẽ diễn ra tương đối ổn thỏa với họ. Chỉ cần người tuổi Tuất nên bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định, đặc biệt thận trong trong chuyện làm ăn mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới đây cho biết sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải "tam tai" nên chưa được như ý muốn. 

Chính vì vậy, con giáp này nên tránh xa thị phi, không nên lao vào những chuyện bao đồng ngoài xã hội để tránh làm mất đi cơ hội thay đổi cuộc đời của mình. 

Cụ thể, trong thời gian tới đây, người tuổi Thân có họa thị phi và có vận đào hoa nở rộ, những ai đang kinh doanh thì có quý nhân chỉ đường, dẫn lối trong những lúc khó khăn. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra nếu như họ biết cách tránh xa những thị phi bên ngoài. 

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Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới đây cho biết sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải "tam tai" nên chưa được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 14h chiều mai (9/9/2022): 3 con giáp bước lên đỉnh cao danh vọng, trúng số 1000 tỷ đồng, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý, vận trình may mắn đủ điều

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Đúng 14h chiều mai (9/9/2022) có 3 con giáp may mắn bước lên đỉnh cao danh vọng, trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp có bước đột phá, vận trình hanh thông, suôn sẻ.

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