Tử vi 7 ngày tới (9/10 - 15/10), mưa tạnh mây tan, 3 con giáp cuộc sống phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến rõ nét, tiền bạc bủa vây, tài lộc chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 18:15

Tử vi 7 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, lúc trước nợ nần bao nhiêu đều trả hết, sự nghiệp thăng tiến, vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó, nhiệt tình, năng nổ. Trong công việc, họ rất có chí cầu tiến nên được cấp trên lẫn đồng nghiệp yêu quý. 

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới đây cho biết tuổi Ngọ nhận được nguồn lợi nhuận "khổng lồ" hoặc tin vui tài chính khiến cuộc sống của bạn trở nên vững vàng hơn. Có người còn may mắn trúng số đổi đời, thậm chí là giải đặc biệt. 

Đặc biệt trong thời gian này bạn dễ dàng đón nhận được tin vui liên quan đến thăng quan tiến chức, được đồng nghiệp và sếp đề bạt đến một vị trí cao hơn, nếu bản mệnh tiếp tục duy trì được thành tích tốt trong giai đoạn tới, con giáp này rồi sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. 

con giap 1
Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới đây cho biết tuổi Ngọ nhận được nguồn lợi nhuận "khổng lồ" hoặc tin vui tài chính khiến cuộc sống của bạn trở nên vững vàng hơn. Có người còn may mắn trúng số đổi đời, thậm chí là giải đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp đúng 7 ngày tới đây cho biết con đường hậu vận của người tuổi Mùi sẽ có bước tiến triển rõ nét. Cụ thể, họ là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Chỉ cần bạn biết nắm vứng thời cơ mình có được khả năng thành công là cực kỳ lớn. 

Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. 

Không chỉ có công việc thăng tiến, đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư, các hợp đồng được ký kết ổn thỏa, quý nhân có mặt giúp đỡ con giáp này biết rõ đường đi nước bước để không gặp trở ngại, rủi ro xảy ra. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp đúng 7 ngày tới đây cho biết con đường hậu vận của người tuổi Mùi sẽ có bước tiến triển rõ nét. Cụ thể, họ là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Chỉ cần bạn biết nắm vứng thời cơ mình có được khả năng thành công là cực kỳ lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến nay người tuổi Mão đang không có được sự may mắn trong cả công việc lẫn đời sống.Tuy nhiên, con giáp này luôn tâm niệm mình càng nỗ lực bao nhiêu nhất định sẽ được đền đáp lại công sức bỏ ra bấy nhiêu. Chính vì vậy tuổi Mão không bao giờ nói lời bỏ cuộc trước mọi khó khăn. 

Trong 7 ngày tới con đường hậu vận của tuổi Mão may mắn được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Bạn dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng.

Với bản chất mạnh mẽ quyết đoán sẽ giúp tuổi Ngọ dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn. Tài lộc thời gian này cũng vượng phát vô cùng, các dự án kinh doanh đầu tư phát triển mang lại khoản tiền khủng cho bản mệnh. Cuộc sống từ đây được cải thiện rõ nét, gia đình hạnh phúc đầy đủ ấm no. 

con giap 3
Trong 7 ngày tới con đường hậu vận của tuổi Mão may mắn được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Bạn dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 3 ngày đầu tuần (10,11,12/10/2022), Thần Tài ban lộc, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, đổi đời giàu sang, sự nghiệp cũng thăng tiến, cuộc sống trải đầy vinh quang phú quý

Tử vi 3 ngày đầu tuần (10,11,12/10/2022), Thần Tài ban lộc, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, đổi đời giàu sang, sự nghiệp cũng thăng tiến, cuộc sống trải đầy vinh quang phú quý

Tử vi 3 ngày đầu tuần cho biết có tới 3 con giáp may mắn tài lộc gõ cửa, trúng số tiền tỷ, tiền chất thành núi, muốn gì cũng có, cuộc sống cải thiện, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi 7 ngày tới tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 58 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý