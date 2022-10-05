Tử vi 7 ngày tới (6/10 - 12/10), 3 con giáp ngày càng 'mát tay', kiếm tiền đầy túi, chất đầy két sắt, tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 07:33

Tử vi dự báo rằng trong 7 ngày tới (6/10 - 12/10), vận trình của 3 con giáp này có sự khởi sắc rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, may mắn hơn người.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu chăm chỉ, chịu thương chịu khó và có tài quan sát. Trong khoảng thời gian trước đó, tuy bạn kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có nhiều khoản cần phải chi tiêu khiến bạn không tích cóp được nhiều. 

Trong thời gian trước, dù bản mệnh rất nóng lòng kiếm tiền nhưng có vẻ như thời thế chưa tới. Tuy nhiên, trong 7 ngày tới (6/10 - 12/10), vận đen của người tuổi Dậu dần bay biến, cung tài lộc của bạn có sao tốt chiếu mệnh nên tiền vào ào ào. 

Những người làm công ăn lương có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc đề bạt tăng lương, trong khi đó những người làm ăn kinh doanh sẽ chốt nhiều đơn hàng, ký thêm hợp đồng mới nên thu nhập tăng cao đáng kể. Đây cũng là thời điểm để Dậu mở rộng quy mô kinh doanh, nếu cố gắng hết mình thì bạn sẽ thu về lợi nhuận khủng đấy.

Tử vi 7 ngày tới (6/10 - 12/10), 3 con giáp ngày càng 'mát tay', kiếm tiền đầy túi, chất đầy két sắt, tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới (6/10 - 12/10), cung tài lộc của Dậu có sao tốt chiếu mệnh nên tiền vào ào ào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi sinh ra cuộc sống đã an nhàn hơn ngươi khác. Cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều viên mãn thành công.

Theo tử vi thì bước qua 7 ngày tới (6/10 - 12/10) tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, mà theo các chuyên gia phong thủy, họ sẽ còn có cả cuộc đời đầy lộc lá và thịnh vượng. Nhờ công ơn được bề trên thương mến người tuổi Mùi có các sao tốt chiếu rọi, đây cũng chính là thời điểm tuyệt vời để họ thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Dường như họ làm gì cũng thu về kết quả tốt.

Tử vi 7 ngày tới (6/10 - 12/10), 3 con giáp ngày càng 'mát tay', kiếm tiền đầy túi, chất đầy két sắt, tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn - Ảnh 2
7 ngày tới (6/10 - 12/10) tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, có cả cuộc đời đầy lộc lá và thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão đang có cơ hội để hiện thực hóa tham vọng của mình đã ấp ủ bấy lâu. Vận quý nhân khởi vượng mang đến sự hậu thuẫn mạnh mẽ cho bản mệnh. Con giáp này tạm biệt xui xẻo để đón tài lộc trong 7 ngày tới (6/10 - 12/10).

Tuổi Mão chuẩn bị tinh thần đón Thần Tài và quý nhân lâm môn. Vốn có tài năng nên chỉ cần cơ hội là bản mệnh có thể vươn lên. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa giúp tuổi Mão có hầu bao rủng rỉnh.

Cát tinh chiếu mệnh giúp tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Dự báo, tài lộc và tiền bạc của con giáp này ngày một dồi dào, sự nghiệp hanh thông.

Tử vi 7 ngày tới (6/10 - 12/10), 3 con giáp ngày càng 'mát tay', kiếm tiền đầy túi, chất đầy két sắt, tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Con giáp tuổi Mão tạm biệt xui xẻo để đón tài lộc trong 7 ngày tới (6/10 - 12/10). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 3 ngày cuối tuần (7/10-9/10), Thần May Mắn 'hỏi thăm', 3 con giáp này tài lộc phát vượng vô cùng, thoải mái tiêu xài, trở thành đại gia nức tiếng

Đúng 3 ngày cuối tuần (7/10-9/10), Thần May Mắn 'hỏi thăm', 3 con giáp này tài lộc phát vượng vô cùng, thoải mái tiêu xài, trở thành đại gia nức tiếng

Đúng 3 ngày cuối tuần (7/10-9/10), có 3 con giáp vận quý nhân vượng phát, công việc và cuộc sống đều như ý.

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