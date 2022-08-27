Tử vi 7 ngày tới (28/8 - 3/9), 'vận may kéo về', 3 con giáp sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc bùng nổ, tiền về ngày một nhiều, cuối năm nay nhà lầu xe sang cùng lúc có đủ

Tử vi 7 ngày tới cho biết có 3 con giáp may mắn được sở hữu vận mệnh giàu sang phú quý, sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể, cơ hội thăng tiến trải đầy đường đi nước bước sắp tới.

Tuổi Mão Dám bứt phá, đối mặt với áp lực là một trong những tích cách nổi bật của người tuổi Mão. Kể cả trong mọi tình huống từ công việc cho tới kinh doanh các dự án đầu tư, Mão không bao giờ tỏ ra sợ hãi mà ngược lại họ rất thích trải nghiệm cảm giác sống trong áp lực để tự ý thức bản thân cần phải chăm chỉ nỗ lực hơn nữa qua từng ngày. Tử vi 7 ngày tới cho biết người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, con giáp may mắn này cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Ngoài ra với sự trợ giúp của quý nhân, người tuổi Mão nhanh chóng có được lối đi vững chắc để đầu tư trong kinh doanh mà không hề bị thua lỗ. Thậm chí, chỉ cần làm đúng theo như những gì chỉ dẫn họ nhất định sẽ thu về khoản tiền khổng lồ trong thời gian này. Tài chính vững mạnh giúp gia đình người tuổi Mão có được cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc giàu sang. Tử vi 7 ngày tới cho biết người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, con giáp may mắn này cứ thế mà làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi là người chăm chỉ, thật thà và chất phác, tốt bụng. Họ có nhiều bạn và rất được mọi người yêu mến. Dù vậy thời gian gần đây, tuổi Hợi thường vất vả và không nhận được phần thưởng xứng đáng dù cho bản thân luôn nổ lực phấn đầu từng ngày. Nhưng đừng lo lắng và đừng từ bỏ vào lúc này bởi thành công sắp sửa gọi tên con giáp may mắn này đấy.

Theo tử vi 12 con giáp 7 ngày tới đây chính là thời điểm lúc vận trình của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Họ sẽ trở thành người quyền lực và sẽ được hưởng nhiều phúc khí trời ban. Nhìn chung, Hợi sẽ có cuộc sống viên mãn, vượng phát. Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của Thương Quan. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Theo tử vi 12 con giáp 7 ngày tới đây chính là thời điểm lúc vận trình của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Theo tử vi 12 con giáp, khoảng thời gian đầu năm 2022 đến nay người tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tử vi dự đoán 7 ngày tới đây vận trình của con giáp này sắp tới sẽ trở nên cực kỳ thuận lợi khi được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn. Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn. Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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