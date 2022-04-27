Tử vi 7 ngày tới (28/4 - 4/5), tài lộc dồi dào tiền bạc liên tiếp đổ về túi, 3 con giáp chỉ cần"ngồi chơi xơi nước", chờ đợi tiền tài tự tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 16:26

7 ngày tới, tử vi dự đoán 3 con giáp này có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng

Tuổi Dậu

Cát tinh mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dậu trong 7 ngày tới đây. Hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên.

Phương diện tài chính có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn tuần này cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng, đặc biệt là người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ từ người mà bạn đã thầm mến từ lâu. Hai người dành tình cảm chân thành cho nhau, lại có nhiều điểm chung nên phát triển quan hệ nhanh chóng.

Tuổi Mão

Sau một tháng 3 khá im ắng và tình hình công việc tương đối chững lại thì sang tháng 4, tuổi Mão sẽ bước vào 1 giai đoạn thuận lợi. Những ngày tốt mà họ có thể bắt đầu các dự án của mình trong 7 ngày tới.

Tử vi 7 ngày tới (28/4 - 4/5), tài lộc dồi dào tiền bạc liên tiếp đổ về túi, 3 con giáp chỉ cần'ngồi chơi xơi nước', chờ đợi tiền tài tự tìm đến tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tháng 5 cũng là 1 tháng nhiều lộc lá về tất cả các mặt cho những người tuổi Mão. Họ được khuyên nên đầu tư vì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, họ cũng sẽ may mắn trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Mão độc thân có thể tìm kiếm cơ hội trăm năm với những người tuổi Tuất, Mùi và Hợi.

Tuổi Dần

7 ngày tới, tử vi dự đoán Dần có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận.

 

Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán có được một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ.

 

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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3 con giáp này nhận được tiền thưởng cho những nỗ lực vừa qua. Đây không chỉ là sự tăng tiến về tiền bạc, mà còn là dấu ấn thể hiện sự ghi nhận từ cấp trên.

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