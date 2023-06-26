Tử vi 7 ngày nữa cho biết: Các con giáp này sẽ đón vận may về tài lộc, được Thiên Ấn phù hộ và chúc phúc, tiếp thêm sinh khí và năng lượng mới cho cuộc sống

Người cầm tinh con Rồng luôn chú trọng đến sự bình đẳng, công bằng và hài hòa. Họ có cái nhìn sâu sắc và cân bằng đầy đủ, và có thể dễ dàng tìm thấy sự cân bằng tốt nhất giữa cuộc sống và công việc. Sau Lễ hội Thuyền rồng, họ sẽ mở ra một làn sóng may mắn, tập trung vào hy vọng và những điều tốt đẹp.

Về công việc, họ sẽ gặt hái được những phần thưởng phong phú, được tăng lương và thăng chức xứng đáng. Về gia đình và các mối quan hệ, người tuổi Thìn sẽ thoát khỏi cuộc sống đơn điệu trong quá khứ và bắt đầu thời điểm tốt đẹp cho những sự kiện quan trọng như du lịch và đám cưới.

Người tuổi Tị là một trong những người âm thầm nỗ lực và phải tới khi có thành quả thì mọi người mới biết. Khi đó "tiếng thơm đồn xa" nên họ có muốn giấu cũng không được.



Con giáp này vừa có trách nhiệm trong công việc nhưng cũng biết cách dành thời gian để trau dồi thêm kỹ năng khác cho bản thân không bị đi lùi. Nhờ thế mà càng ngày càng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt họ.



7 ngày nữa, Thần Tài ghé thăm nên nhiều người tuổi Tị được đề bạt vị trí cao hoặc "nhảy việc" sang chỗ mới thu nhập vượt hẳn lên khiến nhiều người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.



Thế nên bản mệnh trở thành con giáp hái lộc tuần cuối cùng tháng 6 cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vận may này xảy ra rất ngắn, nếu ai không biết chớp lấy cơ hội đang có thì họ lại phải đợi một dịp khác, do đó tuổi Tị cần sức mạnh của sự tập trung để nhận diện và đánh giá, ra quyết định nhanh chóng.

Tuổi Tuất

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Người tuổi Tuất thông minh, tài giỏi, luôn biết cách tìm kiếm cơ hội để thay đổi bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Con giáp này có cơ hội thành công ngay từ giai đoạn tiền vận.

Tử vi dự báo rằng 7 ngày nữa, tuổi Tuất gặp thiên thời địa lợi nhân hòa. Bản mệnh có quý nhân trợ giúp, công việc được tiến hành thuận lợi, thăng hoa viên mãn.

Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt nên tuổi Thân không được lơ là, chủ quan. Bản mệnh sẽ vô cùng thành công nếu chớp được thời cơ. Từ đây, cuộc sống của tuổi Tuất đủ đầy, không thiếu thốn bất kỳ thứ gì.

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