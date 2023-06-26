Đúng 3 ngày nữa, Phật Bà mở ra làn sóng may mắn, tập trung những điều tốt đẹp cho các con giáp này: Công việc sẽ gặt hái được phần thưởng phong phú, được tăng lương, thăng chức xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 16:02

Tử vi nói rằng đúng 3 ngày nữa, 3 tuổi này gặp được nhiều may mắn, cuộc sống ngày một thịnh vượng.

Tuổi Tuất 

Đúng 3 ngày nữa, Phật Bà mở ra làn sóng may mắn, tập trung những điều tốt đẹp cho các con giáp này: Công việc sẽ gặt hái được phần thưởng phong phú, được tăng lương, thăng chức xứng đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất là những người nhiệt tình, vui vẻ và tràn đầy đam mê, họ có thể chủ động đối mặt với những thách thức bất kể trong công việc hay cuộc sống. Sau Tết Đoan Ngọ, vận may của họ sẽ mở ra một khoảng thời gian tốt đẹp kéo dài cả năm. Trong vài tháng tới, con giáp này sẽ mở ra một cơ hội, đây là cơ hội tuyệt vời để họ hiện thực hóa tham vọng của mình.

Họ hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội này bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, cùng với sự nỗ lực của bản thân, chắc chắn họ sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Đồng thời, về các mối quan hệ, con giáp này cũng có cơ hội gặp được đối tượng khác giới lý tưởng trong lòng, thổi một luồng sinh khí tươi mới vào đời sống tình cảm.

Tuổi Sửu 

Là con giáp may mắn Đúng 3 ngày nữa, tuổi Sửu nên cố gắng tận dụng tốt cơ hội đang có để gặt hái thành quả về mình nhanh chóng trong tuần cuối cùng của tháng 7 dương lịch này.

Tuần này được xem là khoảng thời gian rất đặc biệt, do đó con giáp tuổi Sửu hãy cẩn thận với những suy nghĩ của mình khi mà chúng rất dễ trở thành hiện thực trong thời gian ngắn.

Vì thế hãy thử tập nói, suy nghĩ những lời khẳng định tích cực về tiền bạc, tài chính của mình vì chúng sẽ hỗ trợ cho bạn hoàn thành mục tiêu nhanh hơn. Nhớ rằng chỉ có 1 tuần để thực hiện, do đó hãy dồn tâm dồn sức vào những việc quan trọng, đừng lãng phí thời gian quý báu này khi Thần Tài đang ở bên bạn.

Nếu đang có những nỗi buồn hay sự bi quan ngăn cản tuổi Sửu tiến về phía trước thì nên tìm cách loại bỏ chúng nhanh nhất có thể để "dọn đường" cho tài lộc vào nhà nhé.

Tuổi Mão 

Đúng 3 ngày nữa, Phật Bà mở ra làn sóng may mắn, tập trung những điều tốt đẹp cho các con giáp này: Công việc sẽ gặt hái được phần thưởng phong phú, được tăng lương, thăng chức xứng đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão nhanh nhẹn, hiền lành, tốt bụng, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Mão thường có đủ cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ không ngừng nỗ lực tìm kiếm những cơ hội thăng tiến mới, đạt thành tích cao hơn, địa vị cao hơn.

Tử vi nói rằng đúng 3 ngày nữa, tuổi Mão gặp được nhiều may mắn, cuộc sống ngày một thịnh vượng. Bản mệnh có cơ hội lội ngược dòng, rũ sạch khó khăn của giai đoạn trước. Tuổi Mão càng chăm chỉ càng đạt được nhiều thành tích lớn, công việc và cuộc sống thăng hoa không ngừng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Điểm danh 3 con giáp đúng 48 giờ nữa được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng, có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập

Điểm danh 3 con giáp đúng 48 giờ nữa được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng, có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập

Đúng 48 giờ nữa, Thần Tài ghé thăm nên 3 người tuổi này được đề bạt vị trí cao hoặc "nhảy việc" sang chỗ mới sẽ có thu nhập vượt hẳn.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 50 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy