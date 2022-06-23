Tử vi 6 ngày tới (24/6-29/6), những con giáp 'đụng đâu cũng thấy tiền', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, nắm trong tay không ít của cải

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 19:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đụng đâu cũng thấy tiền", sự nghiệp phất lên nhanh chóng, nắm trong tay không ít của cải trong 6 ngày tới.

Tuổi Sửu

Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu cũng khá sáng sủa và hanh thông trong 6 ngày tới. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Do đó, nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này khá bình yên. Đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia. Người độc thân sẽ sớm tìm được "nửa kia" ưng ý của mình.

Tử vi 6 ngày tới (24/6-29/6), những con giáp 'đụng đâu cũng thấy tiền', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, nắm trong tay không ít của cải - Ảnh 1
Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu cũng khá sáng sủa và hanh thông trong 6 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Ấn sẽ giúp người tuổi Ngọ thêm kiên định với lựa chọn trong công việc của mình trong thời gian tới. Bạn hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài dẫn dắt người khác. Trong mọi hoàn cảnh con giáp này đều giữ sự bình tĩnh, không hề nao núng nên có thể tìm ra được phương hướng giải quyết khi gặp sự cố bất ngờ.

Đường tình duyên khởi sắc nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim, nếu tranh thủ được cơ hội này thì tuổi này có thể tìm được một nửa ưng ý. Bạn có không ít cơ hội gặp gỡ người thân từ xa trở về, tình cảm cực kỳ nồng ấm.

Tử vi 6 ngày tới (24/6-29/6), những con giáp 'đụng đâu cũng thấy tiền', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, nắm trong tay không ít của cải - Ảnh 2
Thiên Ấn sẽ giúp người tuổi Ngọ thêm kiên định với lựa chọn trong công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 6 ngày tới, các nguồn thu nhập của người tuổi Hợi trở nên khởi sắc và thu về túi không ngừng. Cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt, người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay.

Phương diện tình cảm của người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng. Các cặp đôi ngày càng cảm thấy hợp nhau hơn, hai bạn đều biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau. Người độc thân có thể sẽ được người thân, bạn bè giới thiệu gặp gỡ những người có tính cách, sở thích khá tương đồng với bản mệnh, khả năng phát triển thành tình yêu cũng cao hơn. Song con giáp này cần tỉnh táo và sáng suốt để chọn người phù hợp với mình.

Tử vi 6 ngày tới (24/6-29/6), những con giáp 'đụng đâu cũng thấy tiền', sự nghiệp phất lên nhanh chóng, nắm trong tay không ít của cải - Ảnh 3
Các nguồn thu nhập của người tuổi Hợi trở nên khởi sắc và thu về túi không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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