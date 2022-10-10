Tử vi 5 ngày (từ ngày 11 đến 15/10): 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang lên đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 10:10

Tử vi nói rằng, vận trình của các con giáp này sẽ được cải thiện trong thời gian từ ngày 11 đến 15/10, may mắn ngập tràn giúp cuộc sống của họ trở nên thoải mái hơn.

 

Tuổi Thân

Vào giữa đầu 10, con giáp tuổi Thân là một trong những người có vận khí dồi dào nhất trong số 12 con giáp. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vui vẻ, hài hước và luôn giữ cho mình tư tưởng lạc quan. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ quá bảo thủ, rất ít khi thay đổi những thói quen. Họ có cái tôi quá lớn do đó rất ít không chịu nghe lời góp ý từ người khác, do đó họ thỉnh thoảng gây mích lòng với người xung quanh.

Tử vi 5 ngày (từ ngày 11 đến 15/10): 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang lên đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 11 đến 15/10, con giáp tuổi Thân là một trong những người có vận khí dồi dào nhất trong số 12 con giáp. Họ có nhiều cơ may làm ăn phát tài, việc buôn bán ngày càng thuận lợi. Người tuổi này nếu công ăn lương thì có tinh thần phấn chấn nên năng suất lao động cao hơn, còn người buôn bán thì chốt được nhiều đơn hàng, thu được lời lớn. Tuy nhiên do họ ngồi lâu, ít vận động nên dễ mắc các bệnh đau nhức xương khớp, vì vậy cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt để bảo đảm sức khỏe.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, ít nói nhưng lại luôn biết quan tâm hỗ trợ người khác khi gặp khó khăn. Vì thế trong cuộc sống Hợi được rất nhiều người yêu quý và kính trọng, giúp đỡ ngược lại khi Hợi gặp gian khó.

Tử vi 5 ngày (từ ngày 11 đến 15/10): 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang lên đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong năm ngày này, cuộc sống tuổi Hợi sẽ được cải thiện triệt để. Cụ thể, tuổi Hợi sẽ gặp được người cho Hợi lời khuyên kinh doanh một vốn bốn lời đồng thời người này cũng đem lại nhiều may mắn. Ngoài ra, lúc này đây tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt giúp họ phát triển sự nghiệp, bên cạnh đó sẽ tìm được người vừa lòng, tâm đầu ý hợp.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy thời gian trước Ngọ đã gặp một loạt khó khăn, để giải quyết những vấn đề này, người tuổi Ngọ phải vượt qua chính mình, giảm bớt cái tôi rất cao cũng như sự nóng nảy thường thấy của họ. Đồng thời Ngọ phải bình tĩnh, nỗ lực nhiều hơn để vượt qua khó khăn.

Tử vi 5 ngày (từ ngày 11 đến 15/10): 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang lên đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào giữa đầu tháng 10, tuổi Ngọ lại là con giáp được Thần tài vô cùng ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt trong công việc mà nếu biết nắm bắt thời cơ, cùng với trí thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt của mình họ sẽ không lo thiếu tiền tiêu. Vận may của tuổi Ngọ tăng vọt, tài lộc dồi dào. Cuộc sống đi vào quỹ đạo ổn định giúp con giáp này có tài chính dư dả hơn. Một số người có cơ hội phát tài trong thời gian tới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc gặt hái thành công rực rỡ trong những tháng cuối năm.

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