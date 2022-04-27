Tử vi 5 ngày tới (28/4-2/5), Thần Tài mở kho phát lương, những con giáp sau như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 04:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như "phượng hoàng lửa sải cánh", đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới, công việc làm ăn của con giáp may mắn này sẽ may mắn suôn sẻ, làm đến đâu sẽ cảm thấy như ý đến đó, từng bước có xu hướng phát triển, từ đó thu nhập cũng tăng theo, thích hợp để tiết kiệm. Một số người làm kinh doanh sẽ chớp được thời cơ khiến tiền đổ ào ào về tài khoản.

Ngoài ra, bạn còn có đào hoa đeo bám, người độc thân bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp và được dự đoán có kết quả mỹ mãn. Bạn và người ấy tìm thấy tiếng nói chung, hoặc cơ hội đi du lịch cặp đôi. Bạn có thể hứng thú hơn đối với chủ đề hôn nhân, con cái.

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Người tuổi Dần sẽ may mắn suôn sẻ, làm đến đâu sẽ cảm thấy như ý đến đó - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Thu nhập của người tuổi Thìn được dự báo là tăng lên nhanh chóng trong 5 ngày nữa. Bản mệnh cũng có thể đón nhận nhiều vận may bất ngờ trong cuộc sống, tài lộc cũng dồi dào, dự báo lương thưởng đều có dấu hiệu tăng lên. Nhờ đó, bạn có thể sống thoải mái với túi tiền rủng rỉnh.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người con giáp này khá ổn định trong tuần này. Với những người còn độc thân, bạn không nên hành động vội vàng mà cần chờ thời điểm chín muồi hãy "tấn công" đối phương. 

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Thu nhập của người tuổi Thìn được dự báo là tăng lên nhanh chóng trong 5 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Tài vận của người tuổi Tuất được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Trong 5 ngày tới, bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

Ngoài ra, những khoản đầu tư thu về lợi nhuận, những cố gắng trong công việc cũng được ghi nhận và gặt hái được kết quả tốt. Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài chính của bản mệnh cũng được đôi phần thăng hoa, may mắn nối tiếp may mắn, tài chính được cải thiện rõ rệt.

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Tài vận của người tuổi Tuất được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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