Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), 3 con giáp số mệnh dát vàng, Tài Lộc vượng phát, nguồn thu tăng vọt, lương thưởng về túi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 09/12/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp số mệnh dát vàng, Tài Lộc vượng phát, nguồn thu tăng vọt, lương thưởng về túi, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới (10/12-14/12) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), trong công việc, người tuổi Tỵ là con giáp đa tài, có thể vận dụng tối đa năng lực chuyên môn để giải quyết vấn đề và nổi bật giữa đám đông. Lãnh đạo có thể tạo điều kiện cho Tỵ đi công tác hoặc thay đổi công việc, giúp bạn bước vào môi trường phát triển phù hợp hơn, tiếp cận nguồn lực và mạng lưới mới, từ đó thăng tiến trong sự nghiệp.

Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), 3 con giáp số mệnh dát vàng, Tài Lộc vượng phát, nguồn thu tăng vọt, lương thưởng về túi, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên tài còn tạo sức mạnh giúp Tỵ thu hút may mắn cao độ trong ngày mới, kiếm tiền đều như vắt tranh khiến bao kẻ nhìn vào phải nóng ruột, ghen tị. Nhiều người còn có vận may khá kỳ lạ như gặp được quý nhân hỗ trợ vấn đề tiền bạc, xin được việc mới có mức lương thưởng cao, tìm được đồ đã mất, gặp may mắn liên quan tới các con số.

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), Tam Hợp phù trợ khiến người tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế mà bạn cảm thấy hào hứng hơn hẳn khi nhận nhiệm vụ. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có cơ hội được lãnh đạo biểu dương. 

Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), 3 con giáp số mệnh dát vàng, Tài Lộc vượng phát, nguồn thu tăng vọt, lương thưởng về túi, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Nếu có người đang có ý định tìm hiểu bạn, bạn nên cởi mở hơn để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), Tam Hợp xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Sửu về công việc và tiền bạc. Mọi áp lực như được gỡ bỏ nhờ có người hỗ trợ, chỉ cho đường đi nước bước để bứt phá. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), 3 con giáp số mệnh dát vàng, Tài Lộc vượng phát, nguồn thu tăng vọt, lương thưởng về túi, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của tuổi Sửu cũng khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Thường ngày không hay thể hiện nhưng hôm nay bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Điều này sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Mừng 3 con giáp không ưa hư vinh nên được Thần Tài nâng đỡ trong 15 ngày tới, bên ngoài lắm TIỀN bên trong VÀNG chất thành núi, giàu sang khó tả

Mừng 3 con giáp không ưa hư vinh nên được Thần Tài nâng đỡ trong 15 ngày tới, bên ngoài lắm TIỀN bên trong VÀNG chất thành núi, giàu sang khó tả

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp không ưa hư vinh nên được Thần Tài nâng đỡ trong 15 ngày tới, bên ngoài lắm TIỀN bên trong VÀNG chất thành núi, giàu sang khó tả nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Hậu trường 17 phút trước
Người đàn ông đạp xe tập thể dục tử vong giữa đường ở TP.HCM

Người đàn ông đạp xe tập thể dục tử vong giữa đường ở TP.HCM

Đời sống 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (10/12-11/12), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (10/12-11/12), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 42 phút trước
Kết thúc chuỗi ngày khổ sở mụn thâm với combo Reason a Beauty: Bí kíp đột phá cho da sáng mịn đạt chuẩn xứ Hàn

Kết thúc chuỗi ngày khổ sở mụn thâm với combo Reason a Beauty: Bí kíp đột phá cho da sáng mịn đạt chuẩn xứ Hàn

Làm đẹp 1 giờ 12 phút trước
Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài rộng lượng phù hộ, làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi', đổi đời thành triệu phú

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài rộng lượng phù hộ, làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi', đổi đời thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tiết lộ thông tin về tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín

Tiết lộ thông tin về tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín

Hậu trường 1 giờ 16 phút trước
Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch

Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về

Đời sống 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/12/2025, 3 con giáp ăn Lộc Trời cho, bước chân trái thấy núi vàng, chân phải thấy núi bạc, bỏ nhà lá sang ở nhà lầu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/12/2025, 3 con giáp ăn Lộc Trời cho, bước chân trái thấy núi vàng, chân phải thấy núi bạc, bỏ nhà lá sang ở nhà lầu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (10/12-11/12), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (10/12-11/12), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Dự đoán nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp ẵm ngay giải độc đắc, may mắn Phát Tài trong phút chốc, tiền bạc gia tăng gấp bội phần

Dự đoán nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp ẵm ngay giải độc đắc, may mắn Phát Tài trong phút chốc, tiền bạc gia tăng gấp bội phần

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (10/12-11/12), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (10/12-11/12), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài rộng lượng phù hộ, làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi', đổi đời thành triệu phú

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài rộng lượng phù hộ, làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi', đổi đời thành triệu phú

3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/12/2025

3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, trúng số độc đắc, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 9/12/2025

Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, 3 con giáp Thần Tài chỉ lối, ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, Phát Lộc cực to

Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, 3 con giáp Thần Tài chỉ lối, ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, Phát Lộc cực to