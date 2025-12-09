Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), 3 con giáp số mệnh dát vàng, Tài Lộc vượng phát, nguồn thu tăng vọt, lương thưởng về túi, tiền đẻ ra tiền

Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), trong công việc, người tuổi Tỵ là con giáp đa tài, có thể vận dụng tối đa năng lực chuyên môn để giải quyết vấn đề và nổi bật giữa đám đông. Lãnh đạo có thể tạo điều kiện cho Tỵ đi công tác hoặc thay đổi công việc, giúp bạn bước vào môi trường phát triển phù hợp hơn, tiếp cận nguồn lực và mạng lưới mới, từ đó thăng tiến trong sự nghiệp.

Thiên tài còn tạo sức mạnh giúp Tỵ thu hút may mắn cao độ trong ngày mới, kiếm tiền đều như vắt tranh khiến bao kẻ nhìn vào phải nóng ruột, ghen tị. Nhiều người còn có vận may khá kỳ lạ như gặp được quý nhân hỗ trợ vấn đề tiền bạc, xin được việc mới có mức lương thưởng cao, tìm được đồ đã mất, gặp may mắn liên quan tới các con số.

Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), Tam Hợp phù trợ khiến người tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế mà bạn cảm thấy hào hứng hơn hẳn khi nhận nhiệm vụ. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có cơ hội được lãnh đạo biểu dương.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Nếu có người đang có ý định tìm hiểu bạn, bạn nên cởi mở hơn để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 5 ngày tới (10/12-14/12), Tam Hợp xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Sửu về công việc và tiền bạc. Mọi áp lực như được gỡ bỏ nhờ có người hỗ trợ, chỉ cho đường đi nước bước để bứt phá. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của tuổi Sửu cũng khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Thường ngày không hay thể hiện nhưng hôm nay bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Điều này sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!