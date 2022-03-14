Tử vi 5 ngày cuối tháng 3: top con giáp vượng vận tài lộc, thu nhập tăng theo cấp số nhân, càng về cuối tháng càng phát tài

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 07:34

Mua nhà sắm xe, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là thời điểm cuối tháng 3/2022 của 3 con giáp này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn hiền lành, tốt bụng và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Mùi không quá tham vọng, nhưng họ vẫn có mục tiêu là xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn đủ đầy, tinh thần và vật chất sung túc.

Người tuổi Mùi rất coi trọng gia đình, đặt gia đình lên hàng đầu, họ có quan hệ họ hàng sâu sắc, vì vậy chỉ cần bản thân thành công, có cơ ngơi ổn định là sẽ dồn hết tâm sức để lo cho gia đình. Trong cuộc sống này, nếu tuổi Mùi một bước thăng hoa cả tình lẫn tiền thì những người thân trong gia đình không có lý do gì mà không hạnh phúc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có máu làm giàu, thậm chí, họ còn là người ham tiền bạc hơn tất cả những con giáp khác.

 

Vì thế, thay vì việc làm việc chăm chỉ, tích góp mỗi ngày, họ sẽ nghiên cứu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, sau đó áp dụng kiến thức mình có được để dùng một phần số tiền hiện có vào các hoạt động đầu tư. Con giáp này cho rằng kinh doanh và đầu tư là cách nhanh nhất để tiền đẻ ra tiền.

Tử vi 5 ngày cuối tháng 3: top con giáp vượng vận tài lộc, thu nhập tăng theo cấp số nhân, càng về cuối tháng càng phát tài - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Thế nhưng người tuổi này không hề đầu tư vô tội vạ, họ biết đâu là điểm dừng, biết được mình nên làm gì tùy thời điểm. Cho dù có thích tiền đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ nóng vội hoặc làm những việc trái lương tâm.

Vì vậy, họ vừa là con giáp giàu có vừa là người có danh tiếng, được tất cả khâm phục và nể trọng.

Tuổi Mão

Mão gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp và tài lộc ngay từ thời điểm cuối tháng 3 này. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Mão sẽ gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ. Chắc chắn không có lãnh đạo nào lại keo kiệt với một nhân viên đầy triển vọng như bạn. Nhờ đó Mão sẽ có được một khoản tiền thưởng giúp bạn có thêm động lực và sự gắn bó với công ty.

Người làm kinh doanh sẽ nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Nhờ vậy mà đơn hàng đến tới tấp. Con giáp này sẽ phải luôn chân luôn tay, có khi còn phải cắt bớt thời gian nghỉ ngơi của bản thân. Tuy nhiên, thành quả cuối cùng của Mão khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Khi có được thành công, Mão đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo quá mức, coi mình là người đứng đầu thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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