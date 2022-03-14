Đúng 0h đêm nay (15/3) được cát tinh đưa đường chỉ lối, 3 con giáp bước chân ra khỏi cửa là "tiền rơi trúng đầu", về đến nhà thì vàng ùa vào két

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 06:30

Được quý nhân tương trợ, cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp thương yêu nên công danh sự nghiệp của 3 con giáp này trong ngày mai khá thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn rất siêng năng, chăm chỉ, không ngừng tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Sửu nếu không thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để. Trong cuộc sống, tuổi Sửu được thần tài và quý nhân chiếu cố nên vận mệnh suôn sẻ, hôn nhân tốt đẹp, rất có trách nhiệm với gia đình, là người bạn đời xứng đáng, là những người con hiếu thảo, người lớn tuổi tốt bụng. 

Có thể nói, một khi tuổi Sửu có tiền, thì gia đình của họ nhất định sẽ thịnh vượng thăng hoa, họ sẽ trở thành trụ cột của gia đình, để gia đình có cuộc sống bình yên, sung túc không thiếu thứ gì. Gia đình nào có người tuổi Sửu xem như là có phước, vì cuộc sống càng về sau càng viên mãn an nhàn.

Tuổi Tý

Mặc dù là con giáp phát tài tuần này nhưng để có được tiền đầy túi Tý cũng phải trải qua nhiều vất vả.

Người làm công ăn lượng nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và có cơ hội được cất nhắc. Nhờ đó mà túi tiền rủng rỉnh hơn hẳn. Tuy nhiên, Tý không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Nên nhớ, gây thù chuốc oán với tiểu nhân thì chỉ gặp bất lợi mà thôi.

Đúng 0h đêm nay (15/3) được cát tinh đưa đường chỉ lối, 3 con giáp bước chân ra khỏi cửa là 'tiền rơi trúng đầu', về đến nhà thì vàng ùa vào két - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tử vi dự đoán 0h đêm nay (15/3) người làm ăn buôn bán có nhiều tiến triển tích cực trên phương diện tài lộc, nhất là vào giữa tuần. Con giáp này có thể nhận được một khoản kha khá từ các hoạt động đầu tư, buôn bán.

Với những người làm thêm vào cuối tuần, bạn có thể trở nên dư dả hơn nhờ các khoản tiền tay trái của mình.

Tuổi Tỵ

Đa số người tuổi Tị đều rất tài hoa. Họ có trí tuệ hơn người, lại có thêm mắt quan sát tinh tế, thế nên họ thường đạt được những vị trí rất cao. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô và cha mẹ yêu mến.

Ngoài ra, con giáp này còn là một người rất khiêm tốn, cho dù thành tích mà họ đạt được có đáng ngưỡng mộ đến thế nào thì họ cũng không bao giờ huênh hoang, coi thường người khác.

Thực ra trong con người họ lúc nào cũng luôn cất giấu một nguồn năng lượng tích cực, họ không ngừng rèn giũa bản thân và không ngại ngần nắm bắt cơ hội.

Họ dễ trở thành con giáp giàu có sau một đêm là nhờ có tầm nhìn xa trông rộng giúp họ nhận biết cơ hội đáng quý, cần phải nắm chắc ngay, vì thế, người làm kinh doanh sẽ luôn chọn được đúng thời điểm đầu tư.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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