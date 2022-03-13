Tử vi 15 ngày đầu tháng 4/2022: 3 con giáp có số dư tài khoản nhảy liên tục, cuộc sống thăng hoa rực rỡ, tiêu tiền khỏi nghĩ

Thời gian trước đây, con giáp này gặp không ít khó khăn. Khi gặp phải khó khăn, họ cần giữ được bình tĩnh để suy xét vấn đề. Hãy tự tìm cơ hội để phát huy năng lực của bản thân thay vì trông chờ từ người khác.

Theo tử vi 12 con giáp, trong mắt người khác, con giáp tuổi Ngọ là người thẳng thắn, có năng lực. Họ mang tính cách tự do, phóng khoáng, dám nghĩ dám làm. Người tuổi này sống chân thành với mọi người và rất tinh ý trong các tình huống xã hội.

15 ngày đầu tháng 4/2022, con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến. Người tuổi này nếu chưa có công việc sẽ tìm được công việc phù hợp. Trong khi đó, người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được nhiều lời mời. Con giáp tuổi Tỵ làm việc chăm chỉ, đạt được thành tích tốt nên được cấp trên ưu ái, trọng dụng.

15 ngày đầu tháng 4/2022, vận trình tài lộc của tuổi Mão đã phát triển hanh thông. Bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu.

Ảnh minh họa

Thậm chí, số tiền có được còn nhiều hơn mấy lần so với số tiền ban đầu có được nên khiến họ vô cùng bất ngờ. Thời điểm này, bản mệnh còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ nhiều đối tác triển vọng.

Tuy nhiên dù tài lộc rủng rỉnh, bản mệnh vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chớ dành tiền cho những mục đích không cần thiết.

Tuổi Thân

Nhìn chung, các phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển khá hanh thông trong 15 ngày đầu tháng 4/2022 này nhờ có sự giúp đỡ của Tam Hợp. Nhân thời điểm thuận lợi này, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bản mệnh cũng chớ vì thế mà chủ quan, kiêu ngạo, bởi xung quanh bạn đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với các thành quả của bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo