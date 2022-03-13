Quý nhân đến tận nhà "dúi tiền vào tay", 3 con giáp tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, vinh hoa phú quý ập xuống đầu trong 13 ngày đầu tháng 4/2022

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 18:03

13 ngày đầu tháng 4/2022 con giáp này vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tinh khôn, thông minh và mang tư tưởng sống lạc quan. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn giữ vững tinh thần và không dễ gì nản lòng, nhụt chí.

Người tuổi này quan niệm rằng khó khăn chính là cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều thất bại, người tuổi Thân ngày càng khôn ngoan, vững vàng trong công việc. 

13 ngày đầu tháng 4/2022, người tuổi Thân vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Con giáp này chớ nên chểnh mảng mà hãy tập trung vào công việc, cố gắng thay đổi để dần tiến bộ hơn.

Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống nên làm việc gì hăng hái. 13 ngày đầu tháng 4/2022 tới đây, bản mệnh nghiêm túc tìm hiểu và học hỏi các kiến thức mới, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu lớn.

Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai.

Quý nhân đến tận nhà 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, vinh hoa phú quý ập xuống đầu trong 13 ngày đầu tháng 4/2022 - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Người trẻ tuổi có thể tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn xung quanh mình, chớ vội vàng đưa ra quyết định khi chưa suy nghĩ kĩ kẻo gây hao tài tốn của.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa, đặc biệt là với những người còn độc thân. Họ có cơ hội tìm được đối tượng phù hợp, dù mới chỉ quen đã cảm thấy thoải mái, được thấu hiểu.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong 13 ngày đầu tháng 4/2022 này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Nhị Hợp xuất hiện giúp cho các công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay.

Tuy nhiên, khi đã gặt hái được thành công, bạn chớ nên ngủ quên trên chiến thắng, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, hưởng thụ trong thời gian quá dài. Lúc bạn lơ là cũng là lúc đối thủ tìm cách vượt lên.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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