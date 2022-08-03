Tử vi 44 ngày tới, trời quang mây tạnh, 3 con giáp được Chính Ấn giúp sức, Tam Hợp che chở, tiền bạc, của cải tăng lên gấp bội, vô cùng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 12:47

Cùng xem Thần Tài sẽ gọi tên con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Đây là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Thân tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Bạn sẽ được giao phó những phần việc quan trọng, nhờ đó mà khẳng định được vị thế của bản thân.

Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán có được một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng.

Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn, thú vị bên nhau. 

Tử vi 44 ngày tới, trời quang mây tạnh, 3 con giáp được Chính Ấn giúp sức, Tam Hợp che chở, tiền bạc, của cải tăng lên gấp bội, vô cùng giàu sang - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa của người độc thân tuổi Thân vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Đây là thời điểm quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Ngọ. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao.

Những việc bạn đành bỏ dở từ thời gian trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong lúc này. Quý nhân sẽ chỉ cho bạn những hướng phát triển đúng đắn.

Ngoài ra, do có cát tinh chiếu mệnh, các nguồn thu của bản mệnh tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Vận khí tăng vọt nên bạn cần chớp thời cơ để bắt tay vào thực hiện các kế hoạch mình đã đặt ra từ trước.

Tử vi 44 ngày tới, trời quang mây tạnh, 3 con giáp được Chính Ấn giúp sức, Tam Hợp che chở, tiền bạc, của cải tăng lên gấp bội, vô cùng giàu sang - Ảnh 2
Đây là thời điểm quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian này, tuổi Thìn có thể đón vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của mình trong công việc. Con giáp này là người thông minh, tài giỏi, lại tự đặt ra lộ trình phát triển rõ ràng nên cơ hội vừa có là bạn biết cách tận dụng ngay.

 

Bên cạnh đó, bạn còn được những người xung quanh nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện để thăng tiến. Cũng bởi thường ngày con giáp này luôn khéo léo xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người nên nhận được sự ủng hộ như vậy là điều đương nhiên.

 

Chẳng những vậy, đường tình duyên của những chú Rồng khá sáng. Nếu đã có người trong lòng, bạn có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm để có thể quang minh chính đại quan tâm và chăm sóc người ấy. Chắc chắn tình cảm chân thành của bạn sẽ nhận được hồi đáp như mong muốn.

Tử vi 44 ngày tới, trời quang mây tạnh, 3 con giáp được Chính Ấn giúp sức, Tam Hợp che chở, tiền bạc, của cải tăng lên gấp bội, vô cùng giàu sang - Ảnh 3
Thời gian này, tuổi Thìn có thể đón vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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