Tử vi 4 ngày tới (9, 10, 11, 12/9), 3 con giáp mát tay trong việc kiếm tiền, sự nghiệp hưng thịnh, giàu càng thêm giàu, vét sạch tiền của ở thiên hạ

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, đa phần những người tuổi Hợi đều thuộc tuýp người giàu tình cảm, không quan tâm đến lợi ích và tổn thất cá nhân mà luôn sẵn sàng hi sinh vì tập thể, vì những lý do cao cả. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng rất mực yêu thương gia đình và luôn biết chăm lo cho tổ ấm của mình.

Bản mệnh sẽ đạt được thành công qua bao cố gắng của mình. Tài vận thăng hoa, từ đó mà gia đình thêm đầm ấm, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, người tuổi Hợi phải chịu Trực Thái Tuế, vận may của con giáp này không nhiều, việc kinh doanh chưa đem lại lợi nhuận lớn, tiền tài vẫn còn dang dở. Bước vào 4 ngày tới (9, 10, 11, 12/9), mọi thứ đều thay đổi theo hướng tích cực. Bản mệnh sẽ đạt được thành công qua bao cố gắng của mình. Tài vận thăng hoa, từ đó mà gia đình thêm đầm ấm, hạnh phúc.

Đối với những người vẫn còn độc thân, thời gian tới người tuổi Hợi sẽ bùng nổ tình yêu. Đây là thời điểm bản mệnh có thể gặp gỡ và hẹn hò được với rất nhiều người. Vì thế hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tìm cho mình một nửa phù hợp nhất.

Tuổi Mùi

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì từ giờ tới cuối năm, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm.

Thời gian tới, người tuổi Mùi có chút khởi sắc nên có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày tới (9, 10, 11, 12/9) công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ. Thời gian tới, người tuổi Mùi có chút khởi sắc nên có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư.

Tử vi khuyên rằng, những người cầm tinh con Dê cũng nên hạn chế thể hiện cái tôi của mình. Con giáp này phải tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người một cách cẩn thận. Như vậy mới ngày càng hoàn thiện bản thân tốt hơn. So với khi làm việc độc lập một mình, sức mạnh tập thể sẽ giúp bản mệnh đi xa hơn.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Thân thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, con giáp này có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến.

Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, con giáp tuổi Thân có thể gặp phải trở ngại ban đầu yêu cầu bản mệnh phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn, mở ra nhiều cơ hội chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

Từ ngày 9/9 đến ngày 12/9 là thời điểm rất tốt để người tuổi Thân nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón bản mệnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham hảo, chiêm nghiệm.