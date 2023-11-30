Tử vi 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12): 3 con giáp đã bớt phần vất vả, trăm sự vượng phát, phú quý vây quanh, tiền tài ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 21:05

Tử vi 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12), 3 con giáp sau gặp nhiều thuận lợi trong việc, đổi vận lên hương, đã may lại còn giàu.

Tuổi Thân 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12), tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn. Nếu biết nắm bắt cơ hội này để mưu tính đường dài thì sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn nữa. Đặc biệt, bản mệnh nên học cách nhìn người sắc bén hơn để chọn được người tin cậy thì việc hợp tác thì mới lâu bền được.

Cũng trong hôm nay, con giáp này còn được tiếp thêm nhiều năng lượng để thăng tiến trong công việc. Chính sự quyết đoán đã mang lại thành công cho bản mệnh, bản mệnh biết mình cần gì và phải làm gì, chứng minh cho tất cả mọi người thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên, con giáp này vẫn rất muộn phiền vì mối bất hòa trong chuyện tình cảm đôi lứa ngày càng căng thẳng. Con giáp này và nửa kia nảy sinh mâu thuẫn vì những chuyện cỏn con, đôi bên không thực sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên mâu thuẫn ngày càng chồng chất.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12): 3 con giáp đã bớt phần vất vả, trăm sự vượng phát, phú quý vây quanh, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Sửu thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12), thời cơ của người tuổi Sửu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12): 3 con giáp đã bớt phần vất vả, trăm sự vượng phát, phú quý vây quanh, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12), người tuổi Hợi liên kết nhiều việc giúp công việc cải thiện.   

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Hợi đang có nhiều kế hoạch cho bản thân, cải thiện công việc chỉn chu. 

Tình cảm: Tình cảm của bạn cải thiện nhiều hơn mỗi ngày.

Tài lộc: Chi tiêu đã tốt hơn khi bạn biết quản lí tài chính.

Sức khoẻ: Tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (2, 3, 4 và 5/12): 3 con giáp đã bớt phần vất vả, trăm sự vượng phát, phú quý vây quanh, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay, 30/11 đến 30/12: 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Từ nay, 30/11 đến 30/12: 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Từ nay, 30/11 đến 30/12, 3 con giáp sau đa lộc đa tài, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý.

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