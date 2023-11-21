Tử vi 4 ngày cuối tuần này (23, 24, 25 và 26/11): 3 con giáp đổi vận lên hương, từ nghèo hóa giàu, may mắn đủ đường, chỉ việc gánh tiền vào nhà

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 21:33

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (23, 24, 25 và 26/11), 3 con giáp sau có vận kim tiền, được quý nhân che chở, ngồi không cũng giàu sang phú quý.

Tuổi Dậu 

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (23, 24, 25 và 26/11), người tuổi Dậu có thời gian làm việc chưa tốt.  

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay không được đánh giá cao, chưa tốt khi hoàn tất các công việc. 

Tình cảm: Người tuổi Dậu đến với người yêu không còn quá khắt khe tiểu tiết.

Tài lộc: Tài lộc cho bạn khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Sức khoẻ: Răng nên được thăm khám đúng định kì theo bác sĩ nha khoa.    

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (23, 24, 25 và 26/11): 3 con giáp đổi vận lên hương, từ nghèo hóa giàu, may mắn đủ đường, chỉ việc gánh tiền vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có vận trình khá tốt trong khoảng thời gian tháng 11/2023. Tử vi 4 ngày cuối tuần này (23, 24, 25 và 26/11), con giáp này chăm chỉ hơn trong sự nghiệp và thành quả mà họ thu về không nhỏ.

Con giáp này tiến lên là con đường rộng mở, ngoảnh lại có quý nhân hỗ trợ, mọi sự đều tương đối thuận lợi. Người tuổi Sửu có thể quản lý tốt cuộc sống của mình với tinh thần phấn chấn, lạc quan.

Tất nhiên, cuộc sống của họ sẽ có nhiều cải thiện theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Sửu có thể gặt hái được nhiều của cải, điểu chỉnh tốt tốc độ phát triển, tạo sự ổn định lâu dài.

Trong thời gian này, họ được quý nhân giúp đỡ, không có việc gì phải lo lắng, làm gì cũng xuất sắc, thu nhập được cải thiện đáng kể.

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (23, 24, 25 và 26/11): 3 con giáp đổi vận lên hương, từ nghèo hóa giàu, may mắn đủ đường, chỉ việc gánh tiền vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (23, 24, 25 và 26/11), đối thủ cạnh tranh sử dụng nhiều chiêu trò khiến tuổi Tuất phải đối mặt với những thách thức khó khăn. Dù bản mệnh phải đổ nhiều công sức hơn, nhưng kết quả không đồng đều nên tâm trạng không tốt.

Ngoài ra, mối quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp cũng có thể gặp rắc rối, có thể xuất phát từ sự khác biệt trong cách làm việc hay mâu thuẫn về quan điểm. Quan trọng nhất là cần giải quyết mọi vấn đề này trước khi nó trở nên căng thẳng, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trong những khoảnh khắc khó khăn và cần sự an ủi, may mắn là tuổi Tuất luôn có sự hỗ trợ từ nửa kia. Sự thông cảm và thấu hiểu từ người đó giúp con giáp này khôi phục niềm tin và tiếp tục nỗ lực với động lực mạnh mẽ hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (23, 24, 25 và 26/11): 3 con giáp đổi vận lên hương, từ nghèo hóa giàu, may mắn đủ đường, chỉ việc gánh tiền vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11), 3 con giáp sau hoan hỷ đón lộc, bạc vàng chật két, tiền của đầy ăm ắp.

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