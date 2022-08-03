Tử vi 4 ngày cuối tuần (4/8 - 7/8), ơn trên chiếu cố, tài lộc dồi dào, 3 con giáp 'ngập thìa vàng' từ bé, cát khí đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 10:30

Tử vi 4 ngày cuối tuần (4/8 - 7/8), 3 con giáp may mắn cát khí đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 4 ngày cuối tuần vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Sự nghiệp của con giáp hiện khá suôn sẻ. Con giáp này trở nên quyết đoán và dứt khoát khi phải đưa ra các lựa chọn. Con giáp nhận được những lời khen ngợi về tinh thần làm việc, đây là động lực cho mọi người xung quanh nữa. Các mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp tạo chỗ dựa vững chắc cho con giáp trong những dự án trong tương lai.

Sức khỏe hiện tại của con giáp vẫn ổn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý tới vấn đề ăn uống, không nên bỏ bữa dù bận rộn tới đâu đi chăng nữa.

con giap may man 1
Người tuổi Thìn trong 4 ngày cuối tuần vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 4 ngày tới vận khí hanh thông, công danh thăng hạng. Sự nghiệp của con giáp này phát triển, gặp nhiều may mắn, có đủ thời cơ và nguồn lực để hoàn thành mọi kế hoạch. Nếu bản mệnh thành công thì đây sẽ là cú hích lớn cho sự nghiệp trong năm nay.

Về phương diện tình cảm của bản mệnh đã được cải thiện, người độc thân có thể nhận được nhiều lời tán tỉnh. Trước khi đồng ý, con giáp này nên cân nhắc xem đối phương có cùng mục tiêu trong một mối quan hệ hay không, tránh vội vàng quyết định.

con giap may man 2
Người tuổi Thìn trong 4 ngày tới vận khí hanh thông, công danh thăng hạng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, đón nhận cát lộc. Con giáp may mắn đang được cống hiến cho công việc mình yêu thích, lương thưởng ổn định và hoàn toàn hài lòng với điều này. Bản mệnh may mắn có thể gặp được quý nhân. Người này có thể giúp bạn tìm ra đường hướng đi mới cho bản thân,  chạm đến thành công ngoài mong đợi. 

Vận tình duyên khởi sắc. Tình cảm đôi lứa gắn kết mặn nồng nên lúc nào bạn cũng thấy tinh thần phơi phới, tâm trạng hưng phấn để hoàn thành thật tốt mọi việc.

con giap may man 3
Người tuổi Mùi trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, đón nhận cát lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết  chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 2 ngày tới (4/8 - 5/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp có phúc làm giàu, vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, tiền vàng đầy nhà, tha hồ tận hưởng vận may

Tử vi 2 ngày tới (4/8 - 5/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp có phúc làm giàu, vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, tiền vàng đầy nhà, tha hồ tận hưởng vận may

Tử vi 2 ngày tới (4/8 - 5/8), 3 con giáp may mắn vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 4 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 59 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng