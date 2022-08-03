Tử vi 2 ngày tới (4/8 - 5/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp có phúc làm giàu, vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, tiền vàng đầy nhà, tha hồ tận hưởng vận may

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 05:50

Tử vi 2 ngày tới (4/8 - 5/8), 3 con giáp may mắn vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đón nhiều tin vui bất ngờ trong 2 ngày tới. Nhờ có quý nhân phù trợ nên tài lộc của con giáp khá dồi dào, người làm công ăn lương có thêm thu nhập bên ngoài. Dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả trong suốt thời gian bạn cố gắng trước đó, vừa có ý nghĩa về vật chất mà cũng mang ý nghĩa tinh thần đối với bản mệnh. Trong khi đó người buôn bán kinh doanh cũng có một ngày hàng hóa tấp nập, buôn may bán đắt.

Chuyện tình cảm thăng hoa khởi phát. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, chẳng cần nói nhiều mà vẫn hiểu nhau, tình cảm hài hòa hạnh phúc đến không ngờ.

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Người tuổi Tuất đón nhiều tin vui bất ngờ trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 2 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Công việc bộn bề nhưng bản mệnh nhất định sẽ nhận được thành quả xứng đáng nếu cố gắng hết sức mình. Tiền bạc dư dả, con giáp nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu Tuổi Sửu tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp của mình. Những cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mang lại bất ngờ khi mà bạn và người ấy mới gặp mà tưởng như đã quen lâu rồi.

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Người tuổi Mùi trong 2 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Tài lộc của con giáp đang tăng tiến đến mức chóng mặt. Việc làm ăn kinh doanh vào cầu, con giáp này chỉ ngồi nhà đếm tiền thôi cũng chẳng xuể ấy chứ. Thu nhập từ công việc chính đủ để bạn chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày, tất nhiên với điều kiện là bản mệnh không vung tay quá trán.

Các cặp đôi có khoảng thời gian bình yên hạnh phúc bên nhau. Sau bao bộn bề của công việc và cuộc sống thì tình yêu giúp bạn xoa dịu những tổn thương và giảm bớt những gánh nặng đang mang trên vai mình.

Tử vi 2 ngày tới (4/8 - 5/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp có phúc làm giàu, vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, tiền vàng đầy nhà, tha hồ tận hưởng vận may - Ảnh 3
Người tuổi Thìn trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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