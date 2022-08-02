Tử vi 20 ngày tới, lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp đại công cáo thành, hanh thông vận mệnh, tiền bạc dư dả, cát khí đầy nhà, có cơ may trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 22:25

Tử vi 20 ngày tới, 3 con giáp ,may mắn hanh thông vận mệnh, tiền bạc dư dả, ước gì được nấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 20 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Những sóng gió trước đó đã qua, con giáp bình tĩnh đối mặt với tàn cục, chịu hết trách nhiệm đối với công việc của mình. Cấp trên nhìn thấy và đánh giá rất cao công sức của bạn. Tài lộc ngày càng tăng lên, bản mệnh có thể chi tiêu thoải mái. Tuy nhiên, bạn nên để lại một ít tiền phòng thân hoặc cần cho những dự án trong tương lai. 

Trong tình yêu, con giáp này không quá quan tâm đến lễ nghi cần có, chỉ cần đôi lứa bên nhau là đủ. Tình cảm chín muồi, chẳng có vấn đề gì nảy sinh dù giữa bản mệnh và người ấy vẫn còn những điều chưa thật hòa hợp.

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Người tuổi Ngọ trong 20 ngày tới đón nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 20 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc dư dả. Con giáp muốn gì được nấy, chạm đến những thành tựu mà hiếm ai cũng tuổi có được. Chính Ấn nhắc nhở con giáp này cần phải giữ vững tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nhìn chung, vận trình sắp tới của bạn không có gì đáng ngại. 

Trong tình cảm, bạn cũng vô cùng trân trọng hạnh phúc mình đang có. Chính vì thế mà sau những giây phút nóng giận bốc đồng, bạn cũng sẵn sàng xuống nước để níu giữ hạnh phúc thuộc về mình.

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Người tuổi Sửu trong 20 ngày tới vận trình hanh thông, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân vô cùng hanh thông, thuận lợi.  Các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp trạng thái tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn. Đường tài lộc cũng rất tươi sáng, ngoài thu nhập chính, bạn còn có thể suy nghĩ mở rộng công việc làm ăn. Chính vì thế bạn nên quý trọng từng đồng tiền mình kiếm được bằng cách sử dụng, chi tiêu cho hợp lý.

Trong tình cảm, con giá cần phải mở cửa trái tim mình ngay đi thôi, đào hoa đã nở rộ ngay trước ngõ rồi, bạn còn chần chừ gì nữa mà không đón nhận tình yêu.

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Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân vô cùng hanh thông, thuậ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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