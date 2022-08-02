Tử vi từ đây tới cuối tuần, mưa thuận gió hòa, vận trình rực sáng, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, nâng tầm sự nghiệp, hỷ sự liên tiếp, tiền vàng, của cải ồn ạt kéo về, tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 18:42

Tử vi từ đây tới cuối tuần, 3 con giáp may mắn nâng tầm sự nghiệp, hỷ sự liên tiếp, muốn gì được nấy.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong  thời gian từ đây tớ cuối tuần sẽ được quý nhân nâng đỡ. Đường tài lộc của con giáp vô cùng vượng phát, tiền vào túi đếm không xuể. Bản mệnh có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. 

Trên phương diện tình cảm, người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

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Người tuổi Tuất trong  thời gian từ đây tớ cuối tuần sẽ được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Intern

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thời gian từ đây tới cuối tuần đón nhận nhiều may mắn. Được quý nhân soi đường chỉ lối, con giáp làm việc gì cũng trôi chảy, thậm chí còn đạt nhiều thành tích cao. Bạn được cấp trên tán thưởng, đồng nghiệp khen ngợi và mở ra con đường thăng quan tiến chức.

Con giáp được dự đoán sẽ có sự trở mình mạnh mẽ trong tương lai. Tài lộc vượng sắc, con giáp dù thuộc lĩnh vực, ngành nghề nào cũng sẽ thành công.

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Người tuổi Sửu trong thời gian từ đây tới cuối tuần đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu từ đây tới cuối tuần đón nhận nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Bạn là người thông minh, tài giỏi, dù không ham mê danh lợi nhưng cơ hội vẫn tự tìm đến, khiến bản mệnh chẳng thể từ chối. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc thịnh vượng. Con giáp may mắn kiếm tiền nhiều vô kể, mặc sức chi tiêu không cần lo nghĩ. 

Chuyện tình cảm của con giáp vô cùng viên mãn. Người độc thân tìm thấy nhân duyên tốt, hỷ sự tìm đến tận cửa. Còn ai đã có gia đình thì vợ chồng hạnh phúc, chiều chuộng và thấu hiểu lẫn nhau.

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Người tuổi Dậu từ đây tới cuối tuần đón nhận nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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