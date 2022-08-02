Tử vi 12 ngày tới (3/8 - 14/8), sách tiên tri ấn định, 3 con giáp có số đại phú, cát khí đầy nhà, ăn nên làm ra, tài lộc xán lạn, vàng bạc, châu báu chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 17:36

Tử vi 12 ngày tới (3/8 - 14/8), 3 con giáp may mắn cát khí đầy nhà, tài lộc xán lạn, làm gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 12 ngày tới vận trình hanh thông, công danh sáng sủa. Dưới sự giúp đỡ của Nhị Hợp, con giáp gặp nhiều may mắn trong công việc. Bản liên tiếp hoàn thành những nhiệm vụ được giao, thu về thành tích nhất định. Mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng phát triển hài hòa do bạn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của bạn mai này. 

Trong gia đình, bản mệnh luôn tìm cách thấu hiểu con cái của mình. Đôi bên luôn tăng cường giao lưu, trò chuyện. Bạn không bao giờ mắng mỏ con cái dù chúng có làm điều gì không đúng ý mình đi chăng nữa. 

con giap may man 1
Người tuổi Mão trong 12 ngày tới vận trình hanh thông, công danh sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 12 ngày tới đón nhận tin vui bất ngờ. Con giáp này có được vận trình tốt do có người nâng đỡ và khả năng tỉnh táo trong suy luận giúp cải thiện cách nhìn nhận vấn đề khá nhanh chóng. Cũng nhờ vậy mà vận tài lộc chính có phần tươi sáng, hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Nếu con giáp nhanh nhạy nắm bắt thì sẽ có được một mối làm ăn mới, mở ra con đường phát triển trong tương lai. 

Chuyện tình cảm có nhiều bước tiến mới. Bản mệnh luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm mặn nồng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

con giap may man 2
Người tuổi Thìn trong 12 ngày tới đón nhận tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 12 ngày tới cát lộc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp may mắn sẽ có tin vui trong chuyện tiền bạc. Các nguồn thu đổ về khiến bạn có một khoản kha khá trong tài khoản. Nhân ngày hôm nay hãy mời gia đình đi ăn một bữa thật ngon nhé. 

Chỉ là chuyện tình cảm đang có đôi chút cãi vã nhưng sẽ nhanh chóng qua đi. Con giáp được khuyên đừng quá bảo thủ và cố chấp trong tình yêu, đối phương sẽ cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. 

con giap may man 3
Người tuổi Mùi trong 12 ngày tới cát lộc hanh thông, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Bước sang ngày mới, thần may mắn ban phước lành, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh thăng tiến, tay tiêu tiền tỷ, sống trong nhung gấm, lụa là

Bước sang ngày mới, thần may mắn ban phước lành, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh thăng tiến, tay tiêu tiền tỷ, sống trong nhung gấm, lụa là

Bước sang ngày mới, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, tay tiêu tiền tỷ, sống trong giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 12 ngày tới tử vi ngày mới tử vi ngày nay 3 con giáp giàu có nhà tiên tri mù

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 54 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng