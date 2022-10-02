Tử vi 4 ngày (3, 4, 5, và 6/10): 3 con giáp này "được lòng" Thần Tài, làm 1 lời 10, cuộc sống bước lên nấc thang hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 07:20

Tử vi nói rằng vận trình của những con giáp sau trong thời gian này phát triển rực rỡ hơn, làm ăn suôn sẻ hơn so với giai đoạn trước đó.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này là người lạc quan, sôi nổi. Trong đám đông, họ luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Vì vậy, con giáp này có thể làm nhiều nghề, nhiều việc cùng một lúc, đó chuyện bình thường. Thời gian trước đây, công việc của người tuổi Dần có chút khó khăn, rối ren. Tuy vậy, người tuổi này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Tử vi 4 ngày (3, 4, 5, và 6/10): 3 con giáp này 'được lòng' Thần Tài, làm 1 lời 10, cuộc sống bước lên nấc thang hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời gian này, tuổi Dần có sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy ắp. Người tuổi này làm kinh doanh thì tài lộc rất tốt, buôn may bán đắt. Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được đối tác tin cậy. Các thương vụ của họ đều thu về thành quả như mong đợi. Người tuổi Dần kiếm được nhiều tiền, lại biết cách đầu tư tiền bạc nên ngày một giàu có. Sau một thời gian tích lũy, họ có thể mua được tài sản có giá trị.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng và cho rằng có làm thì mới có ăn nên họ chưa bao giờ dám lười biếng mà thay vào đó là kiên trì hết mình.

Tử vi 4 ngày (3, 4, 5, và 6/10): 3 con giáp này 'được lòng' Thần Tài, làm 1 lời 10, cuộc sống bước lên nấc thang hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 là tháng tương đối bình yên với tuổi Sửu. Tử vi chia sẽ trong đầu tháng 10, tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần để đón vận may. Cho nên công việc tuổi Sửu có nhiều điều mới mẻ, giúp mọi thứ vận hành trơn tru suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện bất ngờ giúp đỡ tuổi Sửu giải quyết những vấn đề nan giải, đặc biết là cho Sửu lời khuyên chân thành hữu ích.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. 

Tử vi 4 ngày (3, 4, 5, và 6/10): 3 con giáp này 'được lòng' Thần Tài, làm 1 lời 10, cuộc sống bước lên nấc thang hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 4 ngày này, vận trình cực vượng, tuổi Thân may mắn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Lại được Thần Tài che chở, đường tài lộc của những chú khỉ khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Người tuổi Thân có thể tạm biệt những ngày xui xẻo để chào đón đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Buổi sáng thức dậy, bạn bỗng dưng nhận được thông báo ting ting, tài khoản rủng rỉnh thêm một chút tiền.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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