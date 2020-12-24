Tử vi 3 tháng giữa năm 2021: 4 con giáp ‘trúng số đổi đời’, tiền chật túi, tình chật tim

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn thay vận đổi đời, giàu bất chấp trong thời điểm hoàng kim này. Bạn có nhiều đột phá trong công việc nên tận dụng cơ hội tốt để phát huy hết khả năng. Những người tuổi Thìn được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đổ về như nước. Công việc của bạn thăng tiến không ngừng, tình hình tài chính của bạn có nhiều tin vui, tha hồ tiêu không lo nghĩ.

Trong chuyện tình cảm, Thìn gặp được duyên lành như ý. Thìn độc thân có nhiều thời gian gặp gỡ trò chuyện với bạn bè mới nên có thể thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian hẹn hò, tình cảm ngày càng thăng hoa hơn.

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn. Bạn được Thần Tài bám gót nên vận trình vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy. Trong thời điểm này, bạn sẽ gặp được người tốt, giúp đỡ vượt qua giai đoạn khó khăn trong công việc. Họ là quý nhân nâng đỡ bạn, hãy biết ơn và đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó nên cẩn thận lời ăn tiếng nói để không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Tý hốt vàng hốt bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người đã có gia đình, bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui về tiền bạc hoặc con cái. Người độc thân tìm được nhân duyên như ý, cả hai hòa hợp trong quan điểm sống nên có thể tiến xa hơn.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giỏi giang, có cơ hội tỏa sáng như sao khiến nhiều người nể phục. Những việc bạn phụ trách đều mang lại thành quả tốt nên tinh thần cũng phấn chấn hơn. Thời điểm này, bạn khá nhiệt huyết, nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác nên được yêu mến hết mực.

Mão kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự nỗ lực bao nhiêu năm qua, cuối cùng công sức của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Những việc bạn được giao đều hoàn thành tốt nên cấp trên khen ngợi hết lời.

Tuổi Mùi

Mùi không còn vướng phải nhiều chuyện buồn phiền, mất ăn mất ngủ trong thời điểm này. Bạn tha hồ đón lộc lá trời ban, cứ vơi rồi lại đầy. Không cần ai giúp đỡ, bạn cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn và vươn lên nắm giữ khối tài sản lớn nhất. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ, hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận nhiều tin vui đổ về liên tục trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm