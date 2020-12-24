Trời thương 3 con giáp này, đi đến đâu là có lộc đến đó, đón song hỷ vào nhà trong tuần tới

Tâm linh - Tử vi 24/12/2020 09:55

Dưới đây là những con giáp may mắn được Thần Phật thương nên làm gì cũng thành công như ý nguyện, mở cửa là có tiền đổ về tiêu không hết trong tuần tới.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão đi đến đâu là lộc lá đổ đầy túi đến đó. Bạn chuẩn bị đón hỷ sự tìm đến tận nhà. Được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc, công danh của bạn phất lên như diều gặp gió. Trong thời điểm này, công việc gặp khá nhiều thuận lợi, làm một hưởng mười.

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Mão là con giáp may mắn đón lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí bạn chỉ cần ngồi không tiền cũng tự động đổ về tiêu hoài không hết. Những việc bạn được giao đều hoàn thành tốt nên cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn. Nói chung vận tài chính của bạn sẽ rủng rỉnh, cứ vơi rồi lại đầy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn bước ra đường là nhận được lộc trời ban cho. Bạn có tài năng nên kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được nấy. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện tài năng của mình một cách triệt để, không còn phải dựa vào ai khi khó khăn. Những xích mích với đồng nghiệp thời gian trước đã được hóa giải, không còn gặp nhiều chuyện buồn phiền.

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Thìn tha hồ thể hiện tài năng trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, bạn có cơ hội tiếp xúc nhiều người nên độc thân có thể thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm ngày càng gắn bó, hòa thuận hơn. Hãy thoải mái tận hưởng thời gian vui vẻ nhất của mình.

Tuổi Thân

Thân là con giáp giỏi giang có ý chí tiến thủ nên làm gì cũng thành công. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao khả năng tiếp thu và giao tiếp. Điều này giúp ích khá nhiều cho những dự án mà bạn đang phụ trách.

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Thân nắm bắt nhiều cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nắm bắt cơ hội tốt này để thực hiện nhiều dự định mà bản thân ấp ủ bao lâu nay. Có thể bạn sẽ giữ được chức vụ cao như bản thân mong muốn. Bên cạnh đó còn có nguồn thu nhập ổn định đổ về tiêu hoài không hết trong thời điểm vàng kim này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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