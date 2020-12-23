Theo tử vi 12 con giáp, Tý bị tiểu nhân cản đường tìm cách hãm hại trong thời điểm sang năm mới. Những kẻ xấu vì ganh tỵ với những gì bạn đạt được nên sẽ tìm mọi cách để hạ bệ bạn. Thế nên hãy thận trọng trong mọi việc, đừng để lộ điểm yếu của mình cho bất cứ ai.

Điều này chẳng những phá hoại công việc mà còn ảnh hưởng khá lớn đến chuyện tình cảm, cuộc sống đời thường của bạn. Bạn có thể mất ăn mất ngủ, mệt mỏi lao đao vì công việc thất bại, tiền bạc sa sút trong thời điểm này. Suy cho cùng khi bước sang năm mới làm gì cũng nên cẩn thận.

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp xui xẻo, làm bao nhiêu bị cướp công hết bấy nhiêu. Bạn bị nói xấu sau lưng nên cấp trên có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Những việc bạn phụ trách đều chậm trễ, không hoàn thành đúng thời hạn nên vướng phải nhiều họa thị phi.

Thời điểm này bạn nghe khá nhiều lời đồn thổi không tốt về mình. Tuy nhiên hãy im lặng, bình tĩnh, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì nóng nảy bạn sẽ gây ra nhiều chuyện rắc rối chồng chất rắc rối.

Tuổi Tuất

Tuất bị hãm hại đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp đen đủi, đi đến đâu là bị hãm hại, cản đường đến đó. Trong công việc, những ý tưởng của bạn không được công nhận. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn xảy ra nhiều trục trặc, mâu thuẫn không đáng có. Cặp đôi dễ nảy sinh sự ghen tuông, có kẻ thứ ba chen ngang khiến mối quan hệ của bạn gặp nhiều trục trặc, có thể đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Tuổi Hợi

Hợi bước vào giai đoạn khó khăn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Những kẻ xấu đang đợi chờ bạn sơ hở để ra tay hãm hại, vì vậy hãy hết sức thận trọng. Người tuổi Hợi làm gì cũng phải hết sức thận trọng trong thời điểm này. Nếu có lời mời đầu tư, hợp tác làm ăn, bạn nên từ chối để không rước họa vào người. Vì bạn khá xui xẻo, làm gì cũng không được, tốt nhất là nên sống an phận đợi giai đoạn khó khăn qua đi rồi “bung lụa”.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm