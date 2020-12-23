100 ngày hoàng kim sắp tới: Những con giáp này được THƯỞNG NÓNG, ví cứ vơi rồi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 23/12/2020 11:00

Dưới đây là con giáp may mắn tiền đổ về như thác nước, ví cứ vơi rồi lại đầy giúp vận trình ngày càng vượng sắc, ví cứ vơi rồi lại đầy trong 100 ngày tới.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn có nguồn tiền khủng đổ về tiêu hoài không hết. Công việc của bạn được thực hiện suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tiền lương thưởng của bạn trong thời điểm này cứ được cộng dồn liên tục, dư dả mua nhà sắm xe, du lịch khắp nơi.

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Thìn là con giáp may mắn thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương chuẩn bị nhận được thông báo thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh buôn bán nhận được nhiều hợp đồng béo bở, kiếm tiền siêu đỉnh. Về phương diện tình cảm, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè mới nên cuộc sống có thêm phần thú vị. Hãy chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm này.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn, được cấp trên thưởng nóng, tiền bạc đổ về như nước. Bạn tìm được nhiều cơ hội ghi điểm với cấp trên, vận trình vô cùng suôn sẻ. Nhờ tính cách chăm chỉ nên bạn được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn có thể sắp xếp tốt mọi thứ nên được cấp trên đánh giá cao khả năng. Có thể sẽ cân nhắc cho bạn giữ vai trò lãnh đạo, tha hồ thể hiện tài năng.

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Tý có nhiều tin vui trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân chuẩn bị đón nhận duyên lành như ý, mối quan hệ sẽ lâu dài vì cả hai tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận, tôn trọng nhau. Điều này giúp cuộc sống của bạn có thêm nhiều phần thú vị.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giỏi giang, có nhiều kế hoạch cho tương lai nên vận trình vô cùng thuận lợi. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, tiền bạc có nhiều bước tiến triển vượt trội. Trong công việc, bạn tha hồ thể hiện tài năng, có nhiều cơ hội thăng tiến.

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Mão có vận tình duyên, tiền bạc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, mối quan hệ không còn gặp bất cứ trục trặc hay cãi vã gì. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn nhất trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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