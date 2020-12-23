2 tháng tới: Những con giáp này giỏi làm lãnh đạo, số dư tài khoản nhảy ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 23/12/2020 14:17

Dưới đây là những con giáp giàu có, của ăn của để dư dả không tiêu hết, được quý nhân nâng đỡ nên có thể giữ được vai trò lãnh đạo trong 2 tháng tới.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có tài lãnh đạo tốt nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Có thể sẽ cân nhắc cho bạn giữ chức vụ cao trong công việc. Hãy nắm bắt, tận dụng cơ hội này để thể hiện tài năng của bản thân, có thể bạn sẽ có nhiều đất dụng võ hơn thời gian trước đây.

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Mão là con giáp giàu có bậc nhất trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự thông minh, hoạt bát, bạn nắm bắt được khá nhiều cơ hội làm giàu. Thời điểm này, bạn có thể đầu tư làm ăn với bạn bè để kiếm nguồn lợi riêng cho mình. Bên cạnh đó cũng có nhiều thời gian để yêu đương, tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp giàu có, làm một hưởng mười. Bạn có số dư trong ngân hàng tăng lên con số đáng mơ ước, tha hồ tiêu xài, sắm đồ cho dịp Tết sắp đến. Ai nghèo mặc ai, bạn vẫn có cuộc sống giàu sang, phú quý từ trong trứng nước. Thời điểm này vô cùng đặc biệt để bạn hưởng hết vinh hoa, tài lộc trời ban, không còn vướng vào cảnh nợ nần túng thiếu.

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Thìn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Thìn tiêu tiền cũng nên thận trọng, đừng quá hoang phí ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình. Bên cạnh đó nếu muốn đầu tư làm ăn với bạn bè cũng nên cân nhắc thật kỹ, đừng để bị lừa gạt mất tình mất tiền.

Tuổi Tý

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Tý kiếm tiền nhanh như chớp tha hồ tiêu xài - Ảnh minh họa: Internet

Tý là con giáp bản lĩnh giải quyết hết mọi vấn đề được giao nhanh như chớp khiến cấp trên có cái nhìn cực kỳ ấn tượng từ bạn. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao khả năng giao tiếp, ứng biến nhiều tình huống khó khăn. Nhờ vậy mà công việc của bạn đạt được nhiều thành tựu tốt. Thời điểm này, Tý tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ giờ cho tới tết Âm lịch 2021, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, phú quý, sang giàu.

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