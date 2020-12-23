Đúng ngày Giáng Sinh, 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, tài lộc đổ về chỉ việc hưởng

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được quý nhân đứng sau nâng đỡ, độ mạng nên vượt qua nhiều kiếp nạn. Những khó khăn trong công việc cũng được hỗ trợ giải quyết. Bạn không phải vướng vào bất cứ chuyện buồn hay phiền phức nào. Vận tài lộc của bạn đổ về liên tục chỉ cần nằm không mà hưởng, không cần phải hao hơi tốn sức nhiều trong thời gian này.

Vào đúng ngày Giáng Sinh, bạn sẽ nhận được khá nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Có thể là việc tăng lương thưởng, thăng quan tiến chức. Hoặc nguồn thu nhập từ nghề tay trái đổ về tiêu hoài không hết. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều bất ngờ ập đến trong thời điểm này.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Bạn được tạo cơ hội cho thể hiện bản thân, tài năng tiềm ẩn cũng được bộc lộ hết. Những công việc được giao đều hoàn thành đúng thời hạn, không xảy ra bất cứ vướng mắc hay khó khăn nào.

Mùi hốt hết lộc trời ban, quý nhân ưu ái cho cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, bạn còn được ưu ái giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Khi hoàn thành tốt, có thể bạn sẽ được tăng lương thưởng. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần để đón tin vui bất ngờ ập đến.

Về phương diện tình cảm, Mùi nên mở lòng, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn để vận trình có thêm nhiều niềm vui. Nhất là với những người tuổi Mùi độc thân, bạn nên đón nhận nhân duyên đến với mình, đừng trốn tránh.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp giỏi giang, học một hiểu mười nên được nhiều người yêu mến. Bạn được cấp trên khen thưởng hết lời vì sự thông minh, nhanh nhẹn của bản thân. Những việc bạn phụ trách đều mang đến nhiều thành quả tốt. Điều này giúp vận trình của bạn sáng chói, rực rỡ hơn mong đợi.

Tuất tha hồ kiếm tiền làm giàu trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương tha hồ thể hiện tài năng. Người kinh doanh buôn bán chuẩn bị đón nhận nhiều hợp đồng béo bở tìm đến trong thời điểm này. Tuy nhiên bạn cũng nên dành thời gian cho bản thân, đừng làm việc quá sức.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm