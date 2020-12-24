3 tháng đầu năm 2021, 4 con giáp ‘vét sạch’ tiền của thiên hạ, ‘uống cạn’ lộc của Thần Phật

Tâm linh - Tử vi 24/12/2020 13:47

Dưới đây là những con giáp may mắn “vét sạch” tiền của thiên hạ, “uống cạn” lộc lá của trời Phật thương ban cho trong 3 tháng đầu năm 2021.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, bạn không ngừng cố gắng để vươn lên vị trí cao nhất. Những công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, hãy phấn đấu hết sức mình để có công danh thành đạt hơn.

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Thìn là con giáp may mắn tiền bạc bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn trong mọi việc nên sẽ được quý nhân nâng đỡ. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao tài năng nên có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương thưởng. Nói chung chỉ cần chăm chỉ, bạn sẽ có nhiều thành tựu đáng nể.

Tuổi Tý

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Tý đón hỷ sự trời ban tiền bạc chất đống - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn hốt sạch hết lộc lá thiên hạ. Hễ bước ra đường là bạn hốt sạch sẽ lộc lá trời ban, không sợ thiếu trước hụt sau như thời gian trước đây. Bạn có nhiều cơ hội tỏa sáng, công danh vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tiền bạc đổ về với mình, tận dụng cơ hội để thể hiện hết khả năng của bản thân.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp giỏi giang, có chí tiến thủ nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội mở rộng chi nhánh buôn bán, một vốn bốn lời nên tiền bạc thăng hoa chạm đỉnh. Thời gian trước bạn đã loay hoay với nhiều khó khăn, bây giờ chỉ cần ngồi không hưởng lộc trời ban.

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Sửu gặt hái được thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Sửu độc thân tìm được ý trung nhân. Bạn đi đến đâu là có vận đào hoa bủa vây đến đó, tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, vợ chồng có nhiều tin vui về tiền bạc, công danh cao ngút trời.

Tuổi Dậu

Bạn được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Những người tuổi Dậu dễ dàng thực hiện được nhiều dự định riêng cho bản thân nên tiền bạc đổ về tiêu không hết. Bạn có cơ hội thể hiện tài năng ở lĩnh vực khác nên mọi sự đều hanh thông, như ý. Nói chung hãy quan tâm đến sức khỏe của mình trong thời điểm này. Bạn nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ để tiếp nhận công việc mới được thuận lợi hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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