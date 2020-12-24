Theo tử vi 12 con giáp, Tý vướng phải nhiều họa từ trên trời rơi xuống, đầu tư vào đâu là thua đậm đến đó. Những dự án bạn thực hiện trong thời điểm này đều không như ý muốn. Hãy thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói để không làm phật lòng bất cứ ai. Nếu có hùn hạp làm ăn với bạn bè hãy hết sức cẩn thận, đừng tin tưởng quá mức mà rước họa vào người.

Về chuyện tình cảm, Tý độc thân vẫn một mình vì không có tài giao tiếp, không khéo léo nên không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, vợ chồng cãi vã ngày càng nhiều.

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp xui xẻo, bắt tay vào làm việc gì là hỏng đến đó. Công việc bạn được giao đều không hoàn thành đúng thời hạn nên bị khiển trách, cấp trên không có cái nhìn tốt về bạn. Những mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng đẩy lên cao trào khiến bạn vô cùng mệt mỏi.

Sửu đón chuyện buồn liên tục đổ về - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần của bạn trong thời điểm này vô cùng mệt mỏi, lao đao. Những việc bạn làm đều vướng họa thị phi, không thể nào suôn sẻ được. Thế nên hãy hết sức thận trọng, đừng lơ là mà mang họa.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp đen đủi, vì tính cách nóng vội nên làm gì cũng hỏng việc. Trong công việc, bạn không được đánh giá cao, làm nhiều năm nhưng vẫn không thăng tiến. Cuối năm, bạn vướng phải kiện tụng, họa thị phi liên tục đổ về không đỡ kịp.

Mùi là con giáp đen đủi, tiền bạc không cánh mà bay - Ảnh minh họa: Internet

Những dự án bạn thực hiện cũng không mang lại thành quả tốt. Vì tính cách quá thẳng thắn, bạn làm phật lòng với không ít người. Mối quan hệ với đồng nghiệp ngày càng gay gắt hơn. Nói chung nên chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận những điều khó khăn trong thời điểm này.

Tuổi Tỵ

Tỵ làm hỏng nhiều việc cấp trên giao cho, chuyện tiền bạc cũng thất thoát khá nhiều. Cấp trên có cái nhìn không mấy tốt vì bạn lơ là công việc, vô trách nhiệm. Thậm chí bạn còn bị khiển trách thiếu chuyên môn trong thời điểm này. Thế nên hãy thay đổi cách làm việc, sắp xếp kế hoạch của mình tốt hơn để không vướng phải bất cứ rắc rối nào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm