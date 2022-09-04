Tử vi 3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp đỏ nhất được Thần Tài gọi tên 'tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vương giả'

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 21:32

3 con giáp này sẽ có bước tiến mới trong 3 tháng tới.

 Tuổi Mão

Tuổi Mão có thể đón Thần Tài và thần May Mắn ghé thăm trong thời gian tới. Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tuổi Mão cũng không ngần ngại giúp đỡ đồng nghiệp để công việc chung phát triển tốt hơn. Nhờ đó, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp chốn công sở.

Trong tháng 10, 11 và 12 tới đây, tuổi Mão dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều gặp nhiều chuyện thuận lợi, sự nghiệp phát triển suôn sẻ. Từ đây, bản mệnh có thể tạo ra khoản tích góp lớn hơn cho tương lai.

Nhờ sự thông minh, bản lĩnh của bản thân mà tuổi Mão có thể chớp lấy những cơ hội để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, cuộc sống cũng trở nên sung túc, đủ đầy hơn.

Tử vi 3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp đỏ nhất được Thần Tài gọi tên 'tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vương giả' - Ảnh 1
Trong tháng 10, 11 và 12 tới đây, tuổi Mão dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều gặp nhiều chuyện thuận lợi, sự nghiệp phát triển suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng, tuổi Tý có Tam hợp hỗ trợ nên vận trình trong 3 tháng tới diễn ra tương đối tốt đẹp. Công việc của tuổi Tý có đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên tạo điều kiện nên năng suất tốt hơn hẳn. Con giáp này có thể hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự tính ban đầu, đạt thành tích tốt.

Cát tinh che chở nên người tuổi Tý làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Bản mệnh có thể gặp được đối tác tốt, cùng chung lý tưởng, làm việc ăn ý nên nhanh chóng đạt thành tựu. Hai bên đều thu về lợi nhuận khả quan, túi tiền rủng rỉnh.

Thiên Ấn mang tới tinh thần mạnh mẽ, vững vàng cho những người cầm tinh con Chuột. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để phát huy năng lực cá nhân, giải quyết các khó khăn, bế tắc đang gặp phải, giảm bớt áp lực cho bản thân, tìm kiếm thêm cơ hội phát triển.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được Tam hợp che chở nên vận trình trong 3 tháng tới nhìn chung diễn ra suôn sẻ, luôn ở thế chủ động. Công việc của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt. Tuổi Dần được giao những nhiệm vụ quan trọng và thể hiện xuất sắc năng lực của bản thân.

Tài lộc của tuổi Dần trong thời gian tới cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Con giáp này có thể tranh thủ cơ hội thuận lợi để tăng thêm thu nhập từ những công việc tay trái.

Người làm kinh doanh có doanh có nguồn thu nhập ổn định dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn nhất định. Các nguồn hàng, nguồn khách vẫn tiếp tục duy trì ở trong tầm kiểm soát.

 

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo.

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